Fin de partie du premier film Marvel à remporter une nomination aux Oscars (et éventuellement à gagner)?

Que vous ayez fait la queue pour acheter des billets en 2019 ou que vous regardiez en boucle sur Disney + en 2020, Avengers: Fin de partie est, sans aucun doute, l’un des films de super-héros les plus réussis de Marvel. Dans quelle catégorie Avengers: Endgame est-il nominé? Serait-ce le premier film Marvel avec un Oscar? Voici ce que nous savons sur le blockbuster de Marvel et la prochaine remise de prix.

«Avengers: Endgame» a remporté une nomination aux Oscars pour la cérémonie de remise des prix 2020

Ces héros ont prouvé qu’ils étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour vaincre Thanos. Lorsque Avengers: Fin de partie a été présenté en 2019, il est devenu l’un des films les plus réussis des studios, méritant les éloges des fans et des critiques.

C’était, en fait, le dernier film pour des personnages comme Captain America et Iron Man et il a été question de Robert Downey Jr.obtenir une nomination aux Oscars pour son rôle. (L’acteur ne voulait apparemment aucune reconnaissance pour son rôle de Tony Stark.)

Déjà lauréat du prix Art Directors Guild Award for Excellence in Production Design for a Fantasy Feature Film, Avengers: Endgame se dirige vers les Oscars 2020 avec une nomination à son actif. Le blockbuster de Marvel est nominé dans la catégorie des meilleurs effets visuels, avec les films The Irishman, The Lion King, 1917 et Star Wars: The Rise of Skywalker.

Robert Downey Jr. accepte le prix The Male Movie Star of 2019 pour ‘Avengers: Endgame’ | Alberto Rodriguez / E! Divertissement / Banque de photos NBCU

Ce film record est-il le premier film Marvel à obtenir une nomination aux Oscars?

Même si Avengers: Fin de partie est devenu le film avec le plus grand nombre de ventes au box-office, le film n’a remporté qu’une seule nomination aux Oscars. En fait, aucun film Marvel n’a jamais été nominé pour le meilleur film lors de cette cérémonie de remise des prix. Il y a eu plusieurs autres films liés aux super-héros, et plus spécifiquement, des films produits par Marvel avec des nominations aux Oscars et des victoires à leur actif.

Selon Next Best Picture, une poignée de films Marvel ont remporté des nominations aux Oscars dans la catégorie des meilleurs effets visuels. Cela comprend Iron Man, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange et Guardians of the Galaxy, Vol. 2. Cependant, le premier film Marvel à avoir obtenu de gros résultats aux Oscars a été la sortie en 2018, Black Panther.

Le casting de «Black Panther» assiste à la 91e cérémonie des Oscars | Jeff Kravitz / FilmMagic

«Black Panther» a remporté aux Marvel Studios leur premier Academy Award en 2019

Le premier film oscarisé des studios Marvel, Black Panther a remporté trois prix aux Oscars 2019 – pour la conception de costumes, la conception de production et la partition originale. Ce film, sorti en 2018, est devenu l’un des films les plus populaires des studios, (bien sûr, finalement dépassé dans les ventes au box-office par Avengers: Fin de partie.)

“Marvel a peut-être créé le premier super-héros noir, mais grâce à la conception de costumes, nous l’avons transformé en roi africain”, a déclaré la créatrice de costumes Ruth E. Carter lors de son discours d’acceptation des Oscars.

«C’est un honneur pour ma vie de créer des costumes», a-t-elle poursuivi. «Merci à l’académie. Merci d’avoir honoré la royauté africaine et la façon dont les femmes peuvent regarder et diriger à l’écran. »

De nombreux films nominés aux Oscars, dont Avengers: Fin de partie, sont disponibles avec un abonnement à Disney +. Pour en savoir plus sur la plateforme de streaming de Disney et pour vous abonner, visitez leur site Web.

Les Academy Awards ont lieu le 9 février 2020.