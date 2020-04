Finale de la série Modern Family Kids Talk, qui ils manqueront et plus sur Kimmel

Après 11 saisons, “Famille moderne” signe définitivement avec une chanson de cygne d’une heure ce soir sur ABC. La finale de la série est précédée d’une spéciale rétrospective, ce qui signifie que les fans auront deux heures pour se préparer à dire au revoir.

Il est remarquable qu’un spectacle dure plus d’une décennie, mais Jimmy Kimmel mettre rapidement en perspective pour l’Amérique quand il avait comme invités Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez et Sarah Hyland.

Dans une chasse au trésor virtuelle – comme il les avait chacun depuis leur domicile respectif – il les a envoyés chercher la plus grande bouteille d’alcool chez eux. “C’est vrai, Amérique”, a-t-il dit. “Les enfants de ‘Modern Family’ ont désormais tous l’âge légal pour boire. Vous sentez-vous vieux?”

À un autre moment, il leur a demandé d’attraper quelque chose qu’ils aiment et chacun d’entre eux est revenu avec un chien. Nolan, qui était le dernier à arriver et n’avait donc pas vu ce que tout le monde avait attrapé, a même dit alors qu’il était assis, “J’ai l’impression que nous avons tous attrapé des chiens, n’est-ce pas?”

Ils l’ont fait absolument.

Sarah, qui avait 18 ans lorsque le spectacle a commencé comme nous l’avons mentionné, a maintenant 29 ans. Ariel a maintenant 22 ans tandis que Nolan et Rico ont 21 ans, ce qui fait toute la distribution de l’âge légal et fait en sorte que ceux d’entre nous qui se souviennent du pilote lors de sa première diffusion et ont pris d’assaut la nation ressentent chaque instant de ces 11 ans.

Plus tôt dans l’interview, Jimmy pensait qu’il pourrait peut-être faire se tortiller les enfants en leur demandant lequel de leurs acteurs ils manqueraient le plus après toutes ces années, mais Ariel a fermé cela presque immédiatement avec une réponse très réfléchie.

“Si je ne vivais pas si près de Nolan et Nolan et que je ne l’étais pas, ce serait Nolan, mais je vis près de Nolan. Je vis près de Rico et je peux parler à Rico, je vis près de Sarah, “raisonna-t-elle. “Je vais dire Ed [O’Neill] parce qu’Ed est toujours à Hawaï ou si loin. “

Sarah a immédiatement dit qu’Ariel avait fait “un bon point” parce qu’ils ne s’attendent pas à le voir autant. En fait, Nolan a déclaré qu’Ed est à Hawaï en ce moment. “Je suis comme, tu es enfermé dans ta maison de plage à Hawaï, Ed?” plaisanta-t-il. “Pauvre petite. J’espère que tu vas aller bien.”

Après avoir admis qu’aucun d’entre eux n’avait encore vu la finale de la série et qu’ils s’attendaient à sangloter avec les téléspectateurs à la maison depuis leur domicile, Jimmy a demandé qui pleurait pendant le tournage de l’épisode.

“J’étais un peu comme rester ensemble pour le dernier plan, puis juste quand j’ai entendu que tout le monde commençait à parler … où c’était la dernière prise, puis tout d’un coup Ed [O’Neill] mis son bras autour de moi et je suis passé de zéro à 100 très vite “, a déclaré Rico.” Ce n’était que des aqueducs le reste de la journée. “

Ariel a plaisanté en disant qu’elle “étreignit Nolan alors qu’il sanglotait” tandis que Sarah avait vraiment l’air qu’elle allait y penser en ce moment.

Peu importe votre relation avec la série, il est indéniable que “Modern Family” a été la plus grande émission de télévision à la fois, et le public a vu ces enfants devenir des adultes sous nos yeux.

Alors que son audience régulière est maintenant environ un tiers de ce qu’elle était à son apogée (atteignant près de 13 millions de téléspectateurs hebdomadaires dans sa troisième saison), le spectacle est toujours une étape culturelle et nous nous attendons à ce que beaucoup de gens se connectent pour voir juste comment leurs histoires se terminent. Et avec eux, quatre des jeunes stars dont nous sommes tous tombés amoureux il y a plus de dix ans maintenant.

“Modern Family” conclut tout ce soir, en commençant par “A Modern Farewell” à 20 heures. ET suivi de la finale de la série d’une heure à 21 h. ET sur ABC.

