Finn Wolfhard a été traqué par les fans de Stranger Things

2020-02-29 02:30:07

Finn Wolfhard a été traqué par des fans adultes de “Stranger Things” à l’âge de 13 ans et leur a dit de ne pas “suivre les enfants” après avoir demandé un selfie.

Finn Wolfhard a été traqué par des fans adultes de “ Stranger Things ” alors qu’il n’avait que 13 ans.

L’acteur de 17 ans joue le rôle de Mike Wheeler dans le drame à succès Netflix, et s’est rappelé avoir été “suivi” par des fans adultes de la série à l’âge de 13 ans, après la première saison de l’émission diffusée en premier sur le service de streaming. .

Il a dit: “Quand j’avais 13 ans, certains adultes m’ont suivi dans mon condo quand je tournais” It “.” Stranger Things “venait de sortir, et j’étais seul. Alors que je marchais plus vite, ils marchaient plus vite, et J’étais un peu nerveux au moment où je suis arrivé à la porte. Soudain, ils se sont dit: “Hé, mec, on peut avoir un selfie?” Et je me disais: “Non, tu ne peux pas avoir un selfie! Et si tu ne suivais pas les enfants?” ”

Et l’expérience de Finn avec les fans ne se limite pas à être suivie en rentrant chez lui non plus, car il a également été suivi dans un taxi.

Il a ajouté: “J’ai également fait suivre mon taxi et, hors du taxi, la personne a continué à être assez implacable.”

Finn a même dû arrêter de se produire en direct avec son groupe, The Aubreys, parce que les gens étaient “écrasés” alors que les fans trop zélés tentaient de se rapprocher de la star de l’adolescence.

La star de “Ghostbusters: Afterlife” – qui était auparavant le leader de Calpurnia avant de se séparer l’année dernière – a déclaré au magazine Mastermind: “J’ai dû arrêter les spectacles parce que les gens étaient écrasés, et Ryan Reynolds a failli se blesser au Brésil quand il est parti à la barricade. Heureusement que la centaine de personnes qui sont tombées dessus n’ont pas été blessées.

Mots clés: Finn Wolfhard

Retour au flux

.