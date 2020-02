2020-02-17 11:30:04

Finneas O’Connell et Billie Eilish sont des “meilleurs amis” ainsi que des frères et sœurs.

Finneas O’Connell et Billie Eilish sont les “meilleurs amis”.

Les hitmakers «No Time To Die» ont une «très bonne relation de travail», mais l’auteur-compositeur de 22 ans pense que le secret de leur partenariat d’écriture réussi est leur lien fraternel.

Il a dit: “Billie a des opinions très fortes, notamment visuelles. C’est exactement ce que je veux. Je pense que les gens superposent leur propre relation avec leur propre famille à la nôtre quand ils pensent à moi et à ma sœur. Ils disent l’un ou l’autre de deux choses: soit ils partent, c’est trop cool, soit ils partent, je ne pourrais jamais faire ça avec mon frère.

“Et je comprends tout à fait parce que les relations de chacun sont différentes et très personnelles. Je pense que la chose la plus importante est la suivante: nous nous aimons. Nous sommes les meilleurs amis parce que nous sommes frères et sœurs. Mais à part cela, nous avons juste un très bonne relation de travail. Et il est très possible que nous puissions avoir l’un et pas l’autre dans les deux sens. Nous ne pourrions pas nous aimer autant que les gens mais travailler très bien ensemble, ou nous ne pourrions pas très bien travailler ensemble mais nous aimer les uns les autres Nous semblons avoir les deux en ce moment. Donc, je suis excité alors que nous commençons à faire le deuxième album – ce qui, Dieu merci, nous le faisons, sinon je serais complètement paniqué, surtout après la soirée des Grammys . Juste, vous savez, la pression et l’attente sans rien faire seraient trop lourdes! ”

Et Finneas espère que son balayage et celui de Billie aux récents Grammy Awards inspireront d’autres auteurs-compositeurs amateurs.

Il a ajouté au magazine GQ Hype: “Habituellement, aux Grammys, celui qui vous gagne voit toujours ce quorum de producteurs et d’auteurs-compositeurs monter sur scène avec l’artiste. C’est généralement environ 15 ou 20 personnes et c’est souvent les mêmes 15 personnes que vous avez vues. là-haut avant, tous se giflant, se serrant les épaules. C’est très industriel. Quand nous avons gagné et que nous étions là-haut, j’essayais d’envoyer un message, je suppose. Ces autres gars sont là-haut pour une raison, ne me prenez pas mal, ils sont incroyables. Mais ce que Billie et moi avons fait, c’est que nous nous sommes accrochés à nos armes et avons fait ce disque – par nous-mêmes. Et si vous êtes un enfant qui fait vos disques par vous-même, dans votre chambre, tous cela est désormais possible pour vous aussi. “

Mots clés: Finneas O’Connell, Billie Eilish

Retour au flux

.