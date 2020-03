Fiona Apple quitte la cocaïne après une soirée atroce avec Quentin Tarantino

Fiona Apple dit qu’elle a cessé de faire de la cocaïne après “une nuit atroce” avec Quentin Tarantino.

Lors d’un entretien approfondi avec Le new yorker, la chanteuse / compositrice a déclaré qu’elle avait été découragée par la drogue après avoir écouté son petit-ami de l’époque, Paul Thomas Anderson, et le réalisateur “Il était une fois à Hollywood” “se vanter” tout au long de la soirée alors qu’elle traînait chez Tarantino.

“Chaque toxicomane devrait juste être enfermé dans une salle de cinéma privée avec Q.T.et P.T.A. sur du coke, et ils ne voudront plus jamais le faire à nouveau”, a plaisanté le joueur de 42 ans.

Elle a détaillé d’autres abus de drogue au cours de sa romance avec Anderson, qu’elle a qualifié de «douloureuse et chaotique». Ils ont pris part à l’alcool, au pot et à l’ecstasy, en plus de la cocaïne.

Et elle a affirmé que le réalisateur de “Boogie Nights” était “froidement critique” et “méprisant” pendant leur temps ensemble.

“Lors des fêtes, il lui sifflait des mots durs à l’oreille, l’appelant un mauvais partenaire, tout en se comportant gentiment à la surface; elle se déchirait, ce qui, selon elle, la rendait instable aux étrangers”, a écrit l’auteur du profil , Emily Nussbaum.

La gagnante du Grammy a également affirmé qu’Anderson avait été impolie avec ses parents lors d’un dîner, avait jeté une chaise dans une pièce après les Oscars de 1998 et l’avait poussée hors d’une voiture une fois.

TooFab a contacté Anderson pour obtenir ses commentaires. Le directeur a refusé la demande de commentaires du New Yorker par l’intermédiaire d’un représentant.

Bien que le tueur à gages «criminel» ait déclaré qu’elle ne se considérait pas comme une toxicomane, elle a également cessé de consommer de l’alcool après avoir réalisé qu’elle buvait de la vodka chaque fois qu’elle passait devant le réfrigérateur pendant une période de sa vie.

Son père était alcoolique, mais il est sobre depuis des décennies, selon Apple.

Elle a également pris des psychopharmaceutiques sur ordonnance pendant des années après avoir reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique développemental complexe.

Mais en décembre, elle s’est finalement sevrée de tout médicament antipsychotique après de graves sautes d’humeur qui lui ont fait passer une IRM pour exclure une tumeur hypophysaire.

