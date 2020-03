Fleur East aime la vie conjugale

2020-03-01 17:00:05

Fleur East aime être mariée à Marcel Badiane-Robin, avec qui elle a fait le lien l’année dernière après avoir passé neuf ans ensemble.

Fleur East adore se marier.

La chanteuse de 32 ans a fait le lien l’année dernière avec son partenaire de longue date, Marcel Badiane-Robin, et a déclaré qu’il était “tellement étonnant” de le désigner comme son mari, bien qu’elle ne se soit toujours pas adaptée à être appelée son épouse.

Lorsqu’on lui a demandé comment la vie conjugale la traitait, elle a répondu: “Pouvoir dire ‘Mon mari’ est tellement incroyable. Je n’oublierai jamais la première fois qu’il m’a présenté comme sa femme et j’ai ri en pensant qu’il plaisantait. Puis J’ai réalisé que nous sommes en fait mariés et que je suis une femme, ce que j’aime dire. C’est un sentiment formidable. ”

Fleur et Marcel sont ensemble depuis une décennie, mais ils gardent toujours leur romance fraîche et excitante en profitant d’autant de dates que possible.

S’adressant au magazine TV Life du Daily Star Sunday, elle a ajouté: “Vous devez. Je suis avec Marcel depuis 10 ans et vous devez garder la flamme vivante et sortir avec vous autant que possible.”

Pendant ce temps, la chanteuse de «Sax» avait précédemment déclaré qu’elle savait «très tôt» qu’elle voulait épouser Marcel, même si cela lui avait pris neuf ans avant qu’il ne pose finalement la question à Tokyo, au Japon, avec une superbe bague en diamant jaune.

S’adressant exclusivement à BANG Showbiz l’année dernière, elle a déclaré: “Je ne soupçonnais pas vraiment la proposition. Nous avions parlé de nous marier tout au long de notre relation, alors il m’a complètement pris au dépourvu, donc c’était incroyable.

“C’est très tôt dans notre relation que j’ai réalisé que je voulais l’épouser. Je pense que c’était une semaine après notre rencontre que nous étions pleinement dans une relation, puis je suis allé à Paris et j’ai rencontré sa maman et il a rencontré ma famille. Il a attendu 10 ans pour poser la question, m’a fait attendre longtemps, mais ça valait la peine d’attendre. “

Mots clés: Fleur Est, Marcel Badiane-Robin

