Fleur East «bien uni» avec son mari

Le hitmaker «Sax» a épousé le créateur de mode l’été dernier après 10 ans ensemble et bien qu’il ait «solidifié» leur relation de quelque façon que ce soit, il les a fait se sentir plus proches.

Elle a dit: “C’est tellement beau. Nous sommes ensemble depuis 10 ans donc le mariage n’a rien solidifié pour nous d’une manière extrême.

“Mais je suis tellement excité quand il me présente comme sa femme et nous nous sentons bien unis.

“C’est mon partisan numéro un et mon plus grand fan. J’ai vraiment de la chance de l’avoir.

“L’industrie de la musique est si difficile et il est toujours cette voix qui dit:” Tu es incroyable, tu as ça. ” ”

Et le couple discute maintenant d’avoir des enfants ensemble, bien qu’ils n’aient pas “fixé de limite de temps” à leurs projets familiaux.

Fleur a admis: “Nous parlons de fonder une famille tout le temps. Nous sommes tous les deux désireux, mais nous n’avons pas fixé de limite de temps.”

La star de 32 ans pense que son mari sera le “sofite” en matière de parentalité.

Elle a dit OK! magazine: “En surface, Marcel apparaît comme le plus strict, mais il pourrait en fait être le softie.

“Il fera tout pour les gens qu’il aime, ce qui peut aussi être le talon d’Achille.”

L’ancienne finaliste de ‘X Factor’ vit en dehors de Marcel à cause de son travail sur Hits Radio, et même si cela a été un “défi” pour le couple, c’est aussi “ravivé” [the] flamme “entre eux.

Elle a déclaré: “Nous devons faire la navette pour nous voir, ce qui a été un défi.

“Nous avons une maison à Londres et il était vraiment difficile de lui être arraché alors que nous venions juste de nous marier.

“Mais c’est un peu comme si nous sortions ensemble, ce qui est positif.

“Nous avons presque rallumé notre flamme.”

