Florence Pugh célèbre l’anniversaire de Zach Braff avec une photo de son nouveau membre de la famille

Pour les bébés du mois d’avril, la réalité d’être coincé à la maison le jour de votre anniversaire a probablement coulé. En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui maintient tout le monde à l’abri, plusieurs cherchent de nouvelles façons de célébrer. Pour les comédiens Florence Pugh et Zach Braff, cela inclut une nouvelle vie à venir chez eux.

Florence Pugh et Zach Braff sortent ensemble depuis un certain temps maintenant

G: Florence Pugh | Karwai Tang / ., R: Zach Braff | Dia Dipasupil / .

Pugh et Braff sont liés depuis au moins 2019, bien que certains rapports suggèrent que leur relation a commencé en 2018. Elle a joué dans In The Time It Takes to Get There, un court métrage écrit et réalisé par Braff. Au moment de la sortie du court métrage en avril 2019, les rumeurs de leur relation avaient été confirmées par des photos de paparazzis les affectant en public.

Avant 2019, beaucoup auraient épinglé l’acteur Scrubs comme le nom le plus important des deux. Cependant, l’année dernière a été importante pour Pugh: elle a joué dans le célèbre film d’horreur Midsommar, le célèbre remake Little Women, et a tourné un film Marvel: Black Widow. Une meilleure percée est difficile à imaginer.

Les deux s’abstiennent généralement de publier des photos ensemble

Alors que la star de Pugh grandissait en 2019, Braff est resté sur la touche. Il a partagé des photos d’elle et de sa famille sur Instagram (y compris son frère, l’acteur de Game of Thrones Toby Sebastian). Mais à part le groupe ci-dessus tourné à Disneyland, toutes les images d’eux en couple ont été obtenues sans leur consentement.

Et cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas eu d’opportunités. Braff a assisté à la première new-yorkaise de Little Women, mais ils n’ont pas foulé le tapis rouge ensemble. Ils ont également choisi d’aller séparément à la soirée des Oscars Vanity Fair en 2020 (Pugh a emmené ses parents à la cérémonie précédente, où elle a été nominée pour la meilleure actrice de soutien.)

Pugh célèbre l’anniversaire de Braff

Ce n’est pas parce qu’ils choisissent de ne pas poser ensemble pour des photos que Pugh et Braff n’aiment pas prendre des photos de l’autre. Beaucoup croient qu’il a pris des photos d’elle lorsqu’elle a reçu l’appel concernant sa nomination aux Oscars (car elle n’était pas vêtue et au lit), et il l’a documentée alors qu’elle se préparait pour cette grande soirée sur son histoire Instagram.

Pugh a tourné la caméra sur son beau pour son 45e anniversaire le 6 avril 2020. Elle lui a écrit un poème doux dans la légende de son post Instagram, qui présente une photo de Braff blottissant un adorable chiot. “Joyeux anniversaire, boogies et acclamations pour cette personne spéciale”, a-t-elle écrit.

On dirait qu’ils ont un chiot ensemble

Qui est le chien sur la photo? Il semble que ce soit Billie, un chiot qu’ils encourageaient lors d’un sauvetage à Los Angeles connu sous le nom de The Labelle Foundation. Les deux ont partagé des photos d’elle dans les histoires Instagram au début d’avril 2020, et Braff a continué à partager ses messages avec le chien pendant des jours.

Cependant, la photo ci-dessus était sous-titrée avec le hashtag #fosterfail. Un placement en famille d’accueil échoue lorsqu’une personne qui élève (s’occupe temporairement) d’un chien «échoue» en l’adoptant. Braff a également partagé une photo de son histoire Instagram le jour de son anniversaire, écrivant: “Tout ce que je voulais pour mon anniversaire, c’était une salopette et un chiot.” On dirait qu’ils ont décidé de garder le chien. Félicitations au couple pour son nouvel ajout!