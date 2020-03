Floyd Cardoz, vainqueur du Top Master Masters, est mort après des complications liées au coronavirus

Floyd Cardoz, vainqueur de Bravo’s “Top Master Masters” la saison trois, est morte à 59 ans.

Selon Scroll.In, une publication indienne, la famille du chef a confirmé que sa mort était due à la coronavirus, après un test positif le 18 mars. Il est décédé mercredi dans le New Jersey.

Il laisse dans le deuil son épouse Barkha et ses deux fils, Justin et Peter.

La semaine dernière, Cardoz a posté une photo de lui-même dans un hôpital de New York le Instagram, disant qu’il “se sentait fiévreux” et “extrêmement inquiet de mon état de santé”.

“Bravo et la famille” Top Chef “sont profondément attristés par le décès du chef Floyd Cardoz”, a déclaré Bravo dans un communiqué. “Floyd était un chef talentueux qui a concouru et remporté le prix” Top Chef Masters “. Il était attentionné, gentil et son sourire illumina une pièce. Il était une inspiration pour les chefs du monde entier et nous offrons notre plus profonde sympathie à sa famille et à ses amis.”

Sur Twitter, hôte “Top Chef” Padma Lakshmi a également partagé ses condoléances.

“@floydcardoz nous a rendus si fiers. Personne qui vivait à New York au début ne pouvait oublier à quel point Tabla était délicieuse et emballée”, a-t-elle écrit. “Il avait un sourire espiègle, un besoin inné de rendre ceux qui l’entouraient heureux et une touche délicieuse. C’est une perte énorme non seulement pour le monde de la nourriture professionnelle, mais pour les Indiens du monde entier. Mon cœur va à sa femme Barkha et à leur toute la famille. RIP Floyd. “

Tom Colicchio a ajouté: “Les pensées sont avec la famille de Floyd, repose paisiblement mon ami.”

Nigella Lawson a également qualifié la nouvelle de «déchirante», tandis qu’Andrew Zimmern a qualifié Cardoz de «grand chef, révolutionnaire à bien des égards, humain généreux, résilient et aimant tant sa famille, son jardin et notre monde de la restauration».

“Je suis stupéfait”, a ajouté Zimmern, qui a partagé l’une des recettes de Cardoz et a ajouté: “Je sais ce que je mange ce soir pour le dîner.”

Floyd Cardoz est décédé de C19. Je l’adorais. Un grand chef, révolutionnaire à bien des égards, un humain généreux, résilient d’esprit et tellement aimé sa famille, son jardin et notre monde de la restauration. Je suis stupéfait.

Je sais ce que je mange ce soir pour le dîner https://t.co/ndPhMECp2E

– Andrew Zimmern (@andrewzimmern) 25 mars 2020