Fortune de Kevin Bacon et comment il est devenu célèbre

Kevin Bacon est surtout connu pour ses apparitions dans les films Footloose

et Diner. Sa carrière d’acteur a décollé et il s’est ensuite étendu à

devenir réalisateur et producteur de films. Voici un aperçu de la valeur nette de Kevin Bacon

et carrière.

Films et émissions de télévision de Kevin Bacon

Kevin Bacon assiste à la projection de clôture de «City on a Hill» en 2019 | Rick Kern / .

Au moment de la rédaction de ce document, le film le plus rentable de Bacon est le

Film 2011 X-Men: First Class, avec plus de 355 millions de dollars dans le monde

gains au box-office. Ses autres films les plus rentables incluent Apollo 13 (1995),

avec plus de 335 millions de dollars de bénéfices dans le monde; Quelques bons hommes (1992),

avec plus de 236 millions de dollars de bénéfices dans le monde, et JFK (1991), avec

plus de 205 millions de dollars de bénéfices dans le monde.

Comment Kevin Bacon est devenu acteur

Kevin Bacon | Stefanie Keenan / . pour GQ Men of the Year 2019

Bacon a dit

GQ, il savait qu’il voulait être acteur dès son jeune âge, mais il ne savait pas

Comment commencer. Il a essayé de rejoindre un groupe de théâtre local à Philadelphie, mais

les choses n’ont pas fonctionné, alors il est parti. Bacon a décidé de quitter Philadelphie et

dirigez-vous vers New York pour poursuivre ses rêves d’acteur.

«J’ai postulé à un programme d’été, qui était The Circle and the

Square, je suppose que c’était un atelier de lycée », a déclaré Bacon à GQ. “Je dormais

sur le canapé de ma sœur; ma sœur était à New York depuis de nombreuses années. Et mon

sa mère était new-yorkaise. Je suis littéralement monté dans le train avec une valise et un

rêver. J’ai atterri ici et j’ai commencé à attendre des tables… J’ai passé le meilleur moment à profiter

ce qui était en quelque sorte le centre de l’univers en 1976, puis au-delà. ”

Le travail de Kevin Bacon en dehors du théâtre

La carrière de divertissement de Bacon comprend plus que le théâtre. Il

a également des crédits en tant que réalisateur, producteur et scénariste. Bacon a fait sa mise en scène

débuts avec le film de 1996 Losing Chase. Après cela, il a réalisé le 2005

film Lover Boy. De 2006 à 2009, Bacon a réalisé quatre épisodes de la

série télévisée The Closer.

Bacon a fait ses débuts en tant que producteur avec le film Wild de 1998

Des choses. En 2004, il a produit le film The Woodsman. Dans

2015, Bacon a produit 15 épisodes de la série télévisée The Follow.

Des crédits de production supplémentaires incluent I Love Dick, Tremors et City

sur une colline.

Valeur nette de Kevin Bacon

Au moment d’écrire ces lignes, Kevin Bacon a une valeur nette de 45 $

millions selon Celebrity

Estimations de la valeur nette.

