Fortune de la célèbre chef Nigella Lawson et son tweet que beaucoup appellent insensible

La célèbre chef Nigella Lawson est un grand nom de la gastronomie aux États-Unis depuis les années 1990. La sensation de la télévision britannique et du livre de cuisine a eu du succès avec des émissions de cuisine à succès, notamment Nigella Bites, Nigella Feasts, Nigellissima et Simply Nigella.

Voici ce que fait la célèbre cuisinière, plus sa valeur nette.

Elle a écrit son premier livre, «Comment manger», après qu’un ami ait pleuré dans sa cuisine

Cela fait plus de vingt ans que cet homme de 60 ans a publié How to Eat: The Pleasures and Principles of Good Food. Toute personne qui l’a lu a été instantanément prise avec la différence avec tous les autres livres de cuisine. Tout d’abord, il n’y avait pas de photos. De n’importe quoi. Tout cela est du texte et un texte intelligent, attentif et intuitif, avec des recettes précises qui ont incité les lecteurs à reconsidérer leur façon de voir les aliments.

Elle a expliqué à The Cut en 2018 ce qui l’avait amenée à préparer son premier livre de cuisine.

“. . . ce qui m’avait propulsé était d’aller à un dîner chez un ami. Nous nous sommes assis dans son salon, à sa table, et elle était dans la cuisine à préparer des plats assez élaborés. Et nous pouvions tous l’entendre pleurer fort dans la cuisine. »

Voir son amie pleurer de frustration a conduit Lawson à écrire Comment manger pour d’autres cuisiniers pour qui la création de repas était tout aussi exaspérante.

«Tout le monde devenait assez maladroit», a-t-elle poursuivi. «Ce n’était pas une soirée facile. Et je me suis dit: «Aucun aliment ne vaut ça. Mieux vaut appeler une pizza. “Je pensais,” Quelque chose ne va pas ici, que les gens pensent qu’ils doivent jouer. “”

Elle vient d’annoncer un nouveau livre de cuisine, “Cook, Eat, Repeat”

Et maintenant, la personnalité de la cuisine publie en octobre 2020 son nouveau livre de cuisine, Cook, Eat, Repeat. C’est sa treizième publication et sa première en trois ans. Il représente, comme elle l’a dit dans une vidéo Instagram annonçant le nouveau livre, “les rimes et les rituels de la cuisine, plus particulièrement ma cuisine”.

Divisée en sections, ingrédients, recettes et histoires, la collection de recettes comprendra des essais sur la nourriture et des histoires de la vie de l’auteur dans la cuisine.

Nouvelles excitantes! Je suis ravi d’annoncer mon nouveau livre, COOK EAT REPEAT, qui doit être publié en octobre. J’ai aimé me faire un câlin à ce projet secret au cours des derniers mois, mais c’est aussi un grand plaisir de le partager avec vous. Je pense que beaucoup d’entre vous ont soupçonné qu’il pourrait y avoir un nouveau livre en préparation, et vous aviez raison. Sous-titré “Ingrédients, recettes et histoires” (et oui, je sais que les amoureux de la virgule d’Oxford peuvent être un peu perturbés ici), c’est un livre qui me tient à cœur. Il se concentre sur les rythmes et les rituels de la cuisine, plus particulièrement ma cuisine, et entrelace des recettes avec des essais narratifs sur la nourriture et des histoires d’une vie de cuisine. Il existe plus de 50 recettes et de nombreuses autres suggestions délicieuses qui tirent le meilleur parti de mes ingrédients préférés. Juste pour vous donner un avant-goût, les chapitres incluent A est pour l’anchois (une célébration du bacon de la mer), Betterave rouge et moi, Comment inviter des gens à dîner sans les détester (ou vous-même), incorporant A Vegan Feast, une défense aimante de Brown Food, et plein de nouvelles idées pour Noël. Il est si difficile de choisir quelques recettes, mais permettez-moi de vous dire que certaines de mes préférées dans COOK EAT REPEAT sont mes trempettes à l’oignon brûlé et à l’aubergine, les nouilles larges à la tige d’agneau en bouillon aromatique, le colcannon au beurre brun, les spaghettis à la bette à carde , Piment et anchois, joues de bœuf au porto et aux châtaignes, courge musquée avec une sauce au yogourt au piment et au gingembre et aux betteraves et – sans oublier les desserts – bagatelle à la rhubarbe et à la crème pâtissière, gâteau au pouding au riz, gâteau au beurre d’arachide au chocolat et crumble aux cerises et aux amandes. Mise à jour: un nombre limité de livres signés sont disponibles via le lien dans mes histoires Instagram! #cookeatrepeat Design de couverture par @cazhildebrand Publié par @chattobooks @vintagebooks #cookbookcorner

Son message sur Instagram a déclaré: «J’ai apprécié de me faire un câlin à ce projet secret au cours des derniers mois, mais c’est aussi un grand plaisir de le partager avec vous. Je pense que beaucoup d’entre vous ont soupçonné qu’il pourrait y avoir un nouveau livre en préparation, et vous aviez raison. »

Le nouveau livre de cuisine comprend des recettes pour un festin végétalien, ainsi que des recettes basées sur les favoris de l’écrivain culinaire.

Dire: «Il est si difficile de choisir quelques recettes», a déclaré Lawson, née à Londres, parmi ses préférées dans son livre Burned Onion and Aubergine Dip, Wide Noodles with Lamb Shank in Aromatic Broth, Butternut Squash with a Chili Ginger. et sauce au yogourt aux betteraves et crumble aux cerises et aux amandes.

La valeur nette de Lawson et son tweet controversé

La valeur nette de Lawson, selon Celebrity Net Worth, est de 20 millions de dollars.

Cette semaine, elle a publié un tweet controversé concernant les pays européens fermant leurs frontières à cause du coronavirus (COVID-19), en disant: «Je me demande simplement, tous ces contrôleurs de reprise ont remarqué que les pays européens ont fermé leurs frontières indépendamment. Presque comme s’ils avaient le contrôle sur eux. »

Ses partisans ont rapidement répondu, et beaucoup n’étaient pas positifs.

L’un d’entre eux, qui n’a pas voté pour que l’Angleterre quitte l’Union européenne, a déclaré: «Je suis un Remainer, mais je suis soucieux de traverser tout cela plutôt que d’essayer de marquer des points contre les Brexiteers. S’il vous plaît, réfléchissez avant de tweeter.

Supprimé mes tweets d’hier soir. Habituellement, c’est une oasis de confort et de calme ici, et j’apprécie cela.

Le tweet de Lawson s’excusant pour ses tweets précédents

Lawson a supprimé les tweets et a présenté des excuses.

Même ses tweets acrimonieux ne pouvaient pas pousser ses fans à lui tourner le dos. Beaucoup ont posté des réponses favorables, dont une en particulier: «Chacun a droit à son opinion, Nigella. Oh, et btw, ne vous excusez jamais. “