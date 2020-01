Fortune de la directrice de Ragnarok, Taika Waititi?

Si vous ne savez pas qui est Taika Waititi, vous devriez. Le réalisateur né en Nouvelle-Zélande a établi tout à fait le CV au cours des 20 dernières années. Ses crédits incluent la réalisation, la production et plusieurs concerts d’acteur. Mais si vous pensez que son CV est impressionnant, jetez un œil à son flux Instagram. La page se lit comme un album photo de qui est qui à Hollywood.

Ces dernières années, Waititi a été attaché à certains projets BIG (ahem, MCU) mais il parvient toujours à voler relativement bas sous le radar. Mais si ses futurs projets sont une indication, ce ne sera pas le cas pour longtemps.

Avec quelques projets populaires en préparation, ce n’est qu’une question de temps avant que plus de gens commencent à parler du réalisateur de 44 ans. Alors qu’a-t-il fait et quelle est sa valeur nette?

Parlez d’un CV impressionnant

Taika Waititi

Si vous deviez nommer certains des plus grands films et séries télévisées de la dernière décennie, quelle serait cette liste? Les chances sont The Mandalorian et plusieurs films de l’univers cinématographique Marvel feraient cette liste.

La série Avengers est l’une des franchises de films les plus réussies de tous les temps et The Mandalorian – bonjour, bébé Yoda! Mais saviez-vous que Waititi est attaché aux deux franchises?

The Green Lantern était le premier crédit d’acteur du Kiwi aux États-Unis et son premier crédit de réalisation aux États-Unis était un court métrage vidéo pour Thor. Depuis ses premiers crédits, les projets n’ont fait que grandir et s’améliorer.

Il a obtenu son premier crédit «réalisé par» pour Thor: Ragnarok et il est apparu dans des films tels que Thor susmentionné ainsi que Avengers: Fin de partie, The Mandalorian et Rick et Morty.

Un réalisateur qui aime se lancer

Avez-vous remarqué un motif là-haut? Waititi est apparu dans plusieurs films où il est également crédité en tant que réalisateur. La première fois que cela s’est produit, c’était dans le court-métrage néo-zélandais, Heinous Crimes. Mais une fois qu’il l’a fait une fois, il ne pouvait plus s’arrêter.

Depuis Heinous Crimes, Waititi a réalisé et joué dans plusieurs longs métrages néo-zélandais ainsi que dans un certain nombre de crédits américains. Ses deux crédits américains incluent Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit, The Mandalorians, et le prochain Thor: Love and Thunder, et The Suicide Squad, qui devraient tous deux sortir en 2021.

La star du réalisateur est en hausse

Il est clair que les crédits de Waititi deviennent de plus en plus importants. Et Hollywood en prend note. Non seulement il a décroché une place de réalisateur dans The Mandalorian, mais il semble que son nom flotte autour d’un nouveau film Star Wars.

Le Hollywood Reporter dit que le réalisateur a été approché pour faire un film Star Wars. Waititi n’a pas encore commenté cette rumeur.

Avec ses films de renom et ses rumeurs de grande envergure, il semble qu’il soit enfin reconnu en ce qui concerne les récompenses. Cette année, le réalisateur a reçu deux nominations aux Oscars pour Jojo Rabbit, Meilleur film et Meilleur scénario adapté.

Quelle est la valeur nette de Taika Waititi?

Waititi est dans le show-business depuis 20 ans et a fait partie de plusieurs films à succès. Alors, où cela le place-t-il par rapport à la valeur nette?

Selon Celebrity Net Worth, le réalisateur a une valeur nette estimée à 3 millions de dollars.

Bien que 3 millions de dollars ne semblent pas beaucoup en ce qui concerne les normes hollywoodiennes, étant donné que le réalisateur n’a que 44 ans et a déjà accumulé des crédits très impressionnants, il ne fait aucun doute que sa valeur nette continuera de croître.

Et s’il peut remporter une ou les deux victoires aux Oscars, ce n’est sûrement que le début de ce que nous verrons de Taika Waititi.