Fortune de la star de La Nouvelle-Orléans, Rob Kerkovich?

NCIS: La star de la Nouvelle-Orléans, Rob Kerkovich, est un homme aux multiples talents. Tout comme son personnage, Sebastian Lund, est passé d’agent médico-légal à agent de terrain dans la série, Kerkovich a fait des bonds similaires dans la vraie vie. Voici ce que vaut l’acteur et comment il gagne son argent.

Le début de carrière de Rob Kerkovich a commencé bien avant ‘NCIS: New Orleans’

Rob Kerkovich en tant que médecin légiste Sebastian Lund et Lucas Black en tant qu’agent spécial Christopher LaSalle | Évitez Bolen / CBS via .

Bien que beaucoup le connaissent grâce à son rôle dans NCIS: La Nouvelle-Orléans, Rob Kerkovich est dans le secteur du divertissement depuis un certain temps. En 2004, Kerkovich a réalisé le court métrage Deadbeats.

Son premier rôle d’acteur est venu la même année dans The Devil Cats. Depuis lors, il est apparu dans des émissions de télévision comme New Girl, Modern Family, CSI: Miami et Brooklyn Nine-Nine, entre autres.

Le premier long métrage de Kerkovich a été celui de «Party Goer» à Cloverfield, suivi par The Rebound, et il continue de produire des courts métrages vidéo à ce jour – pour lesquels lui et un groupe d’amis organisent des compétitions annuelles.

NCIS: La Nouvelle-Orléans en est à sa sixième saison et Kerkovich est à bord depuis 2014.

Kerkovich a des crédits d’écrivain et de réalisateur

Parmi la liste impressionnante de crédits d’acteur et de courts métrages de production de Kerkovich, il a également écrit pour NCIS: New Orleans. L’épisode de 2018, «Immunité diplomatique» a été co-écrit par Kerkovich aux côtés de Greta, Heinemann.

L’écriture est sur les os de Kerkovich comme il avait précédemment écrit un épisode de 2011 pour Happy Endings, “Of Mice & Jazz-Kwon-Do”.

L’acteur détient également un crédit d’écriture et de réalisation pour avoir co-réalisé le court métrage vidéo Bluegrass de 2016.

Quelle est la valeur nette de Kerkovich?

La plupart des revenus de la star proviennent probablement de son action sur NCIS: New Orleans ces jours-ci. Son personnage a commencé comme second rôle mais fait maintenant partie de la principale équipe NCIS de Dwayne Pride (Scott Bakula), ce qui aurait pu signifier une augmentation du salaire par épisode pour l’acteur.

Cela dit, plusieurs sources affirment que la valeur nette de Kerkovich est estimée à 5 millions de dollars en 2019.

NCIS: La Nouvelle-Orléans revient à CBS, dimanche 16 février.