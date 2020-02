Fran Drescher parle d’une tragédie terrifiante dans sa jeunesse

Fran Drescher est un incontournable des années 1990. Quiconque a traversé la décennie reconnaîtrait immédiatement la voix nasillarde et aiguë que Drescher a adoptée pour son rôle dans The Nanny. La sitcom a été un succès, et a gagné le statut classique qu’elle mérite depuis ses années sans ondes.

Dans ce document, Drescher minimise sa chance, la vendeuse de cosmétiques qui se présente à la porte d’un veuf riche et prospère pour pédaler ses marchandises. Le personnage de Drescher, également nommé Fran, se voit offrir un emploi de nourrice pour les trois enfants du veuf.

Même si elle ne rentre pas dans leur monde chic, elle les gagne. À la fin de la série, elle épouse son patron et ils vivent heureux pour toujours.

La représentation de Drescher était parfois drôle, touchante, dramatique et romantique. La nounou était tout simplement joyeuse. Mais cela ne signifie pas que la vie de Drescher a été une promenade dans le parc. Elle a dû beaucoup surmonter pour devenir Fran Fine.

Fran Drescher est une victime de viol

Fran Drescher | Tibrina Hobson / .

Drescher a trouvé la gloire sur The Nanny en 1993, mais avant cela, elle a été violée violemment sous la menace d’une arme. Au milieu des années 80, elle et son amie ont été agressées. Son mari, Peter Marc Jacobson, a été contraint de regarder.

Même si Drescher avait subi un traumatisme inimaginable, elle était plus préoccupée par les autres que par elle-même. Elle ne pouvait pas supporter de le dire à ses parents, car elle savait que cela les dérangerait. Elle a fait dire à sa sœur.

Pourtant, elle a pu sortir de l’incident et trouver la gloire. Elle n’était pas seulement la star de The Nanny, elle l’a écrit aussi. Le spectacle aurait dû être un rêve devenu réalité, mais une tragédie personnelle a fait obstacle à son bonheur.

Le divorce de Fran Drescher l’a presque brisée

Les choses avec son mari n’avaient jamais été les mêmes après l’attaque. Même si Drescher a connu un grand succès dans les années 1990, le succès n’a pas apporté le bonheur qu’elle et son mari pensaient. Ils finiront par divorcer en 1999, et peu de temps après que Jacobson soit sorti du placard.

Drescher est très favorable à son ex-mari, mais cela ne signifie pas qu’il était facile de se marier avec lui. Jacobson réprimait une partie de lui-même, ce qui le rendait profondément malheureux. Il a retiré certains de ces sentiments à Drescher.

Selon Drescher, leurs problèmes provenaient de quelques sources. «Je ne me sentais pas aussi heureux que je le pensais avec l’argent, la célébrité et le contrôle créatif. Peter a commencé à avoir des problèmes de contrôle que j’ai trouvé un peu étouffant, et ce n’est qu’avec le recul, comprenons-nous maintenant qu’il travaillait si dur pour contrôler son moi authentique, sa véritable orientation. »

Malgré leur mariage troublé, les choses vont bien pour Drescher et son ex maintenant. Elle et Jacobson sont restés amis.

Fran Drescher a dû survivre à nouveau, cette fois la menace est venue de l’intérieur

Juste après son divorce, Drescher a reçu un diagnostic de cancer de l’utérus. Elle était avec son mari depuis le lycée, alors elle avait déjà du mal à faire les choses par elle-même pour la première fois. Le diagnostic a tout changé.

Elle a subi une hystérectomie radicale, et finalement elle va bien maintenant. Cependant, l’expérience a forcé Drescher à faire des choses pour elle-même et à renoncer à ses tendances plaisantes.

Elle a réalisé qu’être aide ne signifiait pas qu’elle allait bien. «Cela m’a ouvert à réaliser qu’aider, soutenir et conseiller d’autres personnes, cela vous donne un faux sentiment que vous avez votre s – ensemble. Mais c’est vraiment la distraction de tout cela. ” Son diagnostic lui a finalement permis de se concentrer sur Fran.

Maintenant, Drescher est en bonne santé, tant émotionnellement que physiquement. Elle n’a pas fini de faire rire les gens non plus. Son nouveau spectacle, Endetted, est sur NBC.