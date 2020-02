Frankie Bridge craint que ses fils ne développent une dépression

2020-02-08 07:30:05

Frankie Bridge a admis qu’elle craignait que ses fils souffrent de dépression après sa propre bataille avec sa santé mentale.

La star de 31 ans a été ouverte sur ses propres combats avec des problèmes de santé mentale et est “super consciente” des signes en ce qui concerne Parker, six et quatre ans, Carter, ses enfants avec son mari Wayne Bridge.

Elle a dit: “C’est quelque chose dont je m’inquiéterai toujours.

“Même avant de les avoir, je me disais: ‘J’espère qu’ils finiront avec le cerveau de Wayne, pas le mien. J’espère qu’ils ont assez de Wayne en eux pour ne pas être comme moi.’

“Je remarque des petits morceaux de moi dans les deux et j’en suis super conscient.

“Parker est un peu plus sensible que Carter.

“J’espère que je pourrai avoir des conversations ouvertes avec eux.

“Les gens ont souffert de dépression des deux côtés de ma famille, donc je pense que cela joue un rôle, mais c’est également circonstanciel.”

L’ancienne chanteuse du samedi a admis que l’idée d’avoir des enfants était un facteur majeur dans ses efforts pour surmonter ses batailles de dépression et d’anxiété.

Elle a dit OK! Magazine: “Ils expliquaient en grande partie pourquoi je voulais m’améliorer, avant même leur naissance.

“J’ai toujours voulu une famille mais je savais que je n’aurais pas été capable d’être parent quand je n’étais pas bien.

“Ma santé mentale s’est considérablement améliorée depuis que je suis devenue maman. Les garçons me donnent un but et une raison de me lever le matin.”

Frankie a appris qu’elle avait besoin à la fois d’une thérapie et de médicaments pour garder ses problèmes à distance et a accepté que c’est quelque chose qu’elle devra toujours “gérer”.

Elle a dit: “Pour moi, j’ai besoin d’un mélange de thérapie et de médicaments. Je ne pourrais pas faire l’un sans l’autre.

“C’est quelque chose que je devrai toujours gérer – je prendrai des médicaments ou aussi longtemps que j’en aurai besoin.

“Il semble y avoir cette stigmatisation autour des médicaments, mais je pense que tout ce qui va vous aider à traverser votre vie, vous le faites.

“En ce qui concerne l’anxiété, je ne souffre plus vraiment beaucoup.

“Je suis toujours anxieux mais je n’ai pas eu d’attaque de panique depuis que Parker était petit.

“J’ai encore des jours difficiles qui peuvent être causés par quelque chose comme être trop occupé ou pas assez occupé, mais ce n’est jamais aussi mauvais qu’avant.”

