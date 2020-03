Frankie Bridge n’a utilisé ses propres couverts qu’en raison du TOC

2020-03-02 09:30:04

La chanteuse du samedi Frankie Bridge est passée par une phase d’utilisation uniquement de ses propres couverts en plastique en raison de son trouble obsessionnel-compulsif.

Frankie Bridge avait l’habitude de transporter des couverts en plastique partout en raison de son trouble obsessionnel compulsif (TOC).

La chanteuse de 31 ans – qui a parlé franchement de ses problèmes de santé mentale – était convaincue que les hôtels et les restaurants ne nettoyaient pas correctement leurs couteaux et leurs fourchettes, et qu’elle n’aimait pas la sensation de métal dans sa bouche, alors quand elle était dans les samedis, elle avait l’habitude d’emporter avec elle une grande quantité d’ustensiles jetables.

Selon la chronique Bizarre du journal The Sun, elle a écrit dans son livre “Open”: “J’ai traversé une phase de transport de couverts en plastique partout.

“Nous nous sommes arrêtés dans de nombreuses stations-service et je ne pouvais tout simplement pas croire que les couteaux et les fourchettes avaient été nettoyés correctement.

“La texture des couverts est également devenue un problème – je ne pouvais pas supporter la sensation de métal métallique ou d’une dent pliée dans ma bouche.”

Frankie – qui a admis une «villa louée» ou des «toilettes publiques» peut également causer des problèmes – a révélé qu’elle avait «appris» à faire face à son trouble obsessionnel-compulsif.

Elle a ajouté: «J’ai eu des moments où j’ai l’impression que le TOC éclipse toutes mes pensées, mais j’ai appris à vivre avec.

“Je sais que ces pensées sont nées de mon anxiété et je me suis appris à les reconnaître comme un signe que mon humeur glisse.”

Pendant ce temps, Frankie a récemment révélé qu’elle était “super consciente” des signes de dépression en ce qui concerne Parker, six et quatre ans, Carter, ses enfants avec son mari Wayne Bridge.

Elle a expliqué: “C’est quelque chose dont je m’inquiéterai toujours. Avant même de les avoir, je penserais: ‘J’espère qu’ils se retrouveront avec le cerveau de Wayne, pas le mien. J’espère qu’ils ont assez de Wayne en eux pour ne pas être comme moi . ‘

«Je remarque des petits morceaux de moi dans les deux et j’en suis super conscient. Parker est un peu plus sensible que Carter. J’espère que je pourrai avoir des conversations ouvertes avec eux.

“Les gens ont souffert de dépression des deux côtés de ma famille, donc je pense que cela joue un rôle, mais c’est également circonstanciel.”

Mots clés: Frankie Bridge, les samedis

Retour au flux

.