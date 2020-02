Frankie Muniz épouse sa petite amie de longue date Paige Price

Quatre ans exactement après le jour de leur rencontre, l’ancienne star de “Malcolm in the Middle” Frankie Muniz a épousé sa petite amie de longue date Paige Price lors d’une cérémonie privée et apparemment très calme.

Le couple a apprécié sa cérémonie de mariage le vendredi 21 février, par Gens, et semblent avoir intentionnellement gardé le ton discret, sans publication à ce sujet sur leurs comptes de médias sociaux, bien que les deux y restent actifs.

Le contact le plus rapproché a été Frankie, grâce aux Coyotes de l’Arizona pour avoir accueilli lui et sa famille élargie. “C’était le moyen idéal pour couronner le meilleur week-end de ma vie!” il a écrit il y a quatre jours … et maintenant nous savons ce qui en a fait le “meilleur week-end”. Paige, quant à elle, a changé son nom de famille en Muniz sur IG.

Alors confirmation sans célébration publique? Peut-être qu’ils profitent simplement d’une lune de miel bien méritée!

Oh, et le finaliste de “Dancing with the Stars” a taquiné l’événement à l’avance avec un tweet la semaine dernière pour se faire pincer les sourcils avant son grand jour. Il était prêt à confirmer Gens après coup, alors peut-être qu’ils attendaient simplement que quelqu’un leur demande.

“Chaque instant du 21 février était parfait”, a déclaré Frankie à la sortie du grand jour. “Du moment où nous nous réveillons ensemble et sautons sur le lit en nous exaltant mutuellement, jusqu’à aider notre organisateur de mariage à organiser les choses sur le lieu, jusqu’à marcher dans l’allée avec mon meilleur ami main dans la main avec nos amis les plus proches et la famille était présente. Tout était juste pour nous. “

En doublant son commentaire sur Instagram, Frankie a poursuivi: “J’ai toujours pensé que c’était un tel cliché pour les gens de prétendre que leur jour de mariage était le meilleur jour de leur vie, comme peut-être que c’était quelque chose qu’ils avaient à dire. Non, mon jour de mariage était littéralement le plus beau jour de ma vie! “

Fait intéressant, les deux jeunes mariés ont vanté leur engagement sur leurs pages Instagram en novembre 2018. Frankie a écrit que Paige rend sa vie “instantanément meilleure” dans le message de Thanksgiving, alors qu’elle partageait une image des deux baisers, avec le mots“J’adore chaque morceau de vous et je vous apprécie de plus en plus chaque jour. J’ai vraiment hâte d’être votre femme.”

La même année, ils se lancent ensemble en tant que copropriétaires d’Outrageous Oil & Vinegars à Scottsdale, en Arizona. Ils avaient décidé d’acheter le magasin lors de sa mise en vente simplement parce qu’ils étaient déjà clients et aimaient y faire du shopping.

Au lieu de nouveaux messages pour célébrer leurs noces, vous pouvez profiter de leurs doux messages de fiançailles à la place:

