Freddie Prinze Jr. aime autant l’influence de Star Wars de Dave Filoni que les fans

Star Wars est cette force colossale de la nature qui a repris la culture pop encore et encore. Depuis sa création en 1977, les personnages et le monde créés par George Lucas ont évolué et ont continué pendant toutes ces décennies plus tard. Le réalisateur et producteur Dave Filoni a été en charge de la narration qui est devenue l’une des meilleures de la franchise Star Wars. Et ce ne sont pas seulement les fans qui sont ravis de voir ce que Filoni a dans ses manches.

Le producteur exécutif Dave Filoni sur un panel «Star Wars Rebels» lors de la célébration de Star Wars le samedi 15 avril 2017 | Todd Anderson / Disney XD via .

Freddie Prinze Jr. «est impatient de voir» ce que Dave Filoni fait avec «Star Wars»

Dans une interview le 13 février avec IGN, l’acteur Freddie Prinze Jr. a parlé de son rôle de Kanan Jarrus, d’abord vu sur Star Wars Rebels puis entendu dans The Rise of Skywalker. C’est la première fois qu’une partie de son personnage apparaît dans un film Star Wars en direct, ce qui était également le cas avec Ahsoka Tano d’Ashley Eckstein, qui était également une voix de Force dans le film.

L’occasion lui a permis de travailler à nouveau dans ce monde, et avec Filoni. Il a partagé qu’il était très excité par ce qui allait arriver pour la franchise. «Je crois en beaucoup de gens qu’ils ont là-bas [at Lucasfilm]et les types d’histoires qu’ils veulent raconter, simplement parce qu’ils m’ont raconté les histoires qu’ils veulent raconter », a déclaré Prinze. “Et je pense qu’ils sont super, et j’ai hâte de voir plus de ce genre de choses dans la tête de Dave.”

Filoni est directeur superviseur de The Clone Wars et également de Star Wars Rebels. Et plus récemment, il a eu sa première chance de travailler sur un projet Star Wars en direct, The Mandalorian, en tant qu’écrivain, réalisateur et producteur exécutif. Depuis que Filoni a travaillé avec Prinze dans le passé, il a également partagé quelques secrets avec l’acteur.

“Il m’a raconté ce qu’il y a de mieux – où je me sentais comme un enfant et assis sur le genou d’un papa, et ils entendaient une vieille histoire”, a poursuivi Prinze. “C’est à quel point ils sont bons, et ceux-là n’ont même pas encore été informés. Ils ont donc une tonne de travail devant eux, et c’est tout le travail qui les inspire … Mais j’aime la direction dans laquelle ils vont, et j’aime l’influence de Dave sur la marque à ce stade. “

George Lucas a sélectionné Dave Filoni pour poursuivre la narration de «Star Wars»

Comme l’a souligné Vanity Fair dans un reportage sur Filoni et Lucas en novembre, les fans adorent Filoni. Il a une base de fans presque respectueuse autour de lui, et tout cela grâce à son premier travail étonnant sur The Clone Wars. Lucas a amené Filoni à continuer de travailler sur le projet après que Lucas ait reculé en tant que tout-en-un pour la franchise.

Et jusqu’à présent, Filoni a réussi tout ce sur quoi il a travaillé. Selon ce que Lucas a dit à Filoni, tout est à l’écoute. “Un jour, George a dit:” Savez-vous pourquoi j’aime travailler avec vous? “Et j’ai dit:” Non, je n’en ai aucune idée “”, a déclaré Filoni à Vanity Fair. “Il a dit:” Eh bien, écoutez-moi. “”

Jon Favreau – l’un des pères fondateurs de l’univers cinématographique Marvel pour son travail sur Iron Man et plus – a également dirigé The Mandalorian. Il a travaillé en étroite collaboration avec Filoni sur la série Disney +, et Favreau a ajouté pourquoi cela s’était si bien passé. “[Filoni will] Soyez très ouvert avec ses pensées et ses opinions s’il pense que je vais dans la mauvaise direction », a déclaré Favreau. “Mais il va soudainement pivoter vers l’apprentissage, le questionnement et la compréhension.” Avec tout l’amour des fans pour la série, cela semble aller très bien.

Filoni ne va nulle part

Filoni a prouvé qu’il était vital pour Lucasfilm et la franchise Star Wars à ce stade. La guerre des clones est l’une des parties les plus appréciées de la guerre des étoiles, et il est l’un des créateurs d’Ahsoka Tano, également un personnage extrêmement important. Filoni continue de créer encore plus d’histoires dans cette galaxie très loin.

“Il n’y a rien que nous fassions dans l’espace de narration que je ne vérifie pas avec Dave”, a déclaré à Vanity Fair la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. “Ce que je trouve à propos de Dave, c’est que vous ne vous asseyez pas et que vous discutez de l’intrigue ou de la révision de personnages dans le monde de Star Wars. Vous finissez par avoir des discussions sérieuses et réfléchies sur ce que nous essayons de dire à l’intérieur de la narration. Il a beaucoup d’empathie. »

Sa création Star Wars la plus récente sort cette semaine, avec la saison 7 de The Clone Wars prévue pour la première sur Disney + le 21 février. Les fans pourront voir la conclusion de la série, et comment elle mène directement à la vengeance des Sith. Même si des tissus seront nécessaires, merci à la Force pour Filoni.