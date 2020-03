Fuite de l’appel téléphonique non renommé de Taylor Swift et Kanye West

De nouveaux éléments de preuve ont été présentés dans le Kanye West et Taylor Swift la querelle et les fans pensent que cela augure bien pour la princesse pop.

Tard vendredi soir, une partie étendue de l’appel téléphonique de 2016 entre les deux musiciens a été divulguée en ligne et ils semblent montrer un compte rendu différent de ce qui s’est passé après que Kim Kardashian a partagé une version révisée essayant de prouver que Swift savait à l’avance que West allait appeler elle une “garce” dans une de ses chansons.

Oui, revenons en arrière.

Le véritable appel téléphonique entre Taylor Swift et Kanye West a été divulgué. # TaylorToldTheTruth # KanyeWestIsOverParty

pic.twitter.com/vgd7OlnTLU

– SWIFTIES ™ (@ SwiftiesIndia13) 21 mars 2020

En avril 2016, Kanye a sorti “Famous”, qui contenait les paroles “Je me sens comme moi et Taylor pourrait encore avoir des relations sexuelles / Pourquoi? J’ai rendu cette chienne célèbre.” Les paroles faisaient référence au fameux moment des MTV Music Awards 2009 lorsque Kanye a écrasé le discours d’acceptation de Taylor pour la meilleure vidéo féminine pour dire que Beyonce méritait le prix.

Lorsque “Famous” est tombé, Taylor et son équipe ont claqué la chanson en disant qu’elle était irrespectueuse et Kanye essayait de prendre le crédit de son succès. Kayne, à son tour, a dit qu’il l’avait appelée pour obtenir sa bénédiction à l’avance, et elle était tout à fait d’accord. Taylor n’a jamais contesté l’appel, cependant, juste le fait qu’elle n’était pas au courant de la dernière ligne, “J’ai rendu cette chienne célèbre.”

Pour montrer les reçus, Kim a partagé un extrait de la vidéo de l’appel téléphonique sur Snapchat où Taylor semble rire de la chanson et lui donner sa bénédiction. Kim a même qualifié Taylor de “serpent” et la réaction des médias sociaux contre Taylor était féroce, ce qui a finalement conduit à son auto-exil des médias sociaux, selon Taylor dans le documentaire “Mlle Americana. “

Elle est clairement mal à l’aise avec lui disant qu’elle lui doit du sexe et lui dit qu’elle y réfléchira et lui fera savoir si elle est d’accord avec ça. Et lui dit AUSSI qu’elle n’aimerait pas s’il l’avait traitée de chienne.

Et il ne mentionne jamais une seule fois “j’ai rendu cette chienne célèbre” à sa photo pic.twitter.com/18QF3Mm4YG

– 𝓛𝑜𝓋𝑒, 𝒜𝓃𝓊 (@redligion) 21 mars 2020

Quatre ans plus tard, une nouvelle facette de l’histoire est apparue. La bande divulguée semble confirmer que Kanye n’a jamais parlé à Taylor du “pourquoi? J’ai rendu cette chienne célèbre”.

Pendant le clip, Kanye met tellement de temps à expliquer comment la ligne est “controversée” sans vraiment la réciter que Taylor semble nerveux et demande finalement: “” Eh bien, est-ce que ça va être méchant? “

Après que Kanye ait partagé les paroles “A tous mes gaz n Southside qui me connaissent le mieux / j’ai l’impression que Taylor pourrait me devoir du sexe”, Taylor répond qu’elle aime le fait que la chanson ne soit pas “méchante” et qu’il n’appelle pas elle une “garce”.

À ce stade, on ne sait pas qui a divulgué la nouvelle vidéo, mais les fans de Taylor se sont tournés vers les médias sociaux pour se réjouir alors que #KanyeWestIsOverParty commençait à avoir tendance sur Twitter.

Découvrez ci-dessous quelques-unes des réactions à la fuite de la bombe!

Donc dans d’autres nouvelles … la totalité de l’appel téléphonique entre Kanye West et Taylor Swift a fuité. Il s’avère qu’elle disait la vérité tout le temps et qu’il est le serpent au lieu d’elle💀💀💀

– buy lover on itunes (@ lilswaggydaddy2) 21 mars 2020

Vous avez donc intimidé Taylor Swift, l’avez traitée de serpent, de menteuse et tenté de mettre un terme à sa carrière, ce qui l’a amenée à disparaître pendant un an et à se demander si elle voulait même continuer à faire de la musique POUR QUOI? POUR NOUS DITES LA VÉRITÉ BAISE # KanyeWestIsOverParty #TaylorToldTheTruth pic.twitter.com/1V3OeOlAMv

– 𝓛𝑜𝓋𝑒, Benjy 🧁 (@likepaperrings) 21 mars 2020

le rose avait raison depuis le début #KanyeWestIsOverParty pic.twitter.com/09ssIGrUTc

– 𝓛𝑜𝓋𝑒, f | nîmes (@replemonade) 21 mars 2020

Kim lorsqu’elle se réveille aujourd’hui et lit toutes ses notifications et mentions sur les médias sociaux #TaylorToldTheTruth #KanyeWestIsOverParty pic.twitter.com/NFKekLRi7j

– 𝓛𝑜𝓋𝑒, Benjy 🧁 (@likepaperrings) 21 mars 2020

vous me dites donc qu’il a fallu à kanye west 8 mois pour arriver à la phrase “j’ai l’impression que taylor swift pourrait me devoir du sexe” alors qu’il n’a fallu à taylor swift âgé de 18 ans que 20 minutes pour écrire une chanson emblématique comme une histoire d’amour #KanyeWestIsOverParty pic.twitter.com/T0knHGXYka

– hasti 🕊 (@ 80sxlover) 21 mars 2020

Taylor Swift: prend 2 ans à faire

un album.

Kanye West: Prend 8 mois pour écrire l’une des lignes les plus stupides de tous les temps ..

Où est le talent ??? 😭 # KanyeWestIsOverParty pic.twitter.com/9Y5ULKmxFE

– Norman (@ tyIerswift13) 21 mars 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Taylor Swift honorée de la femme de la décennie au Billboard Women in Music 2019