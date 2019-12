Gabriella Brooks, la nouvelle petite amie de Liam Hemsworth, se fait traîner sur Instagram juste pour quitter une relation

Il se passe beaucoup de choses dans le monde de la romance des célébrités. Et s'il y a une personne célèbre qui a été difficile à suivre en 2019, c'est Miley Cyrus. Cyrus sort actuellement avec le chanteur / compositeur australien Cody Simpson, et avant cela, elle sortait avec l'ex de Brody Jenner, Kaitlynn Carter. Et bien sûr, toutes les entreprises de rencontres les plus récentes de Cyrus sont venues après la fin de sa romance d'une décennie avec Liam Hemsworth.

Hemsworth et Cyrus pourraient devoir aller en justice en 2020 pour leur divorce. Mais pour l'instant, ils avancent tous les deux – et Hemsworth serait sorti avec le mannequin Gabriella Brooks après une brève romance avec l'actrice Maddison Brown.

Il pourrait y avoir des problèmes au paradis, cependant. Les abonnés Instagram de Brooks la traînent pour avoir mis fin à sa romance à long terme avec son célèbre ex. Voici ce qui se passe.

Liam Hemsworth a été repéré avec Maddison Brown après la rupture avec Miley Cyrus

Hemsworth et Cyrus viennent de se marier fin 2018, et ce fut un choc pour tous leurs fans quand ils ont décidé de se séparer au cours de l'été 2019. Tous les yeux étaient rivés sur Cyrus lorsqu'elle a été vue pour la première fois avec Carter au cours de l'été , aussi. Bien qu'en octobre 2019, c'était Hemsworth qui faisait tourner les têtes avec Brown.

À l'automne, Hemsworth et Brown auraient été aperçus en train de s'embrasser à New York. Et une source a même dit à People: «C'est très nouveau. Liam est lent, mais il s'intéresse définitivement à elle. »

Certains rapports ont même affirmé que Hemsworth et Brown parlaient des bouffonneries de Cyrus derrière son dos. Perez Hilton rapporte qu'un initié a déclaré à Radar Online: «(Hemsworth) était assez ennuyé lorsque des photos d'eux sont apparues à New York. Alors maintenant, ils gardent tout cela à huis clos – et se moquent de la recherche d'attention immature de Miley dans le processus. "

Cependant, Hemsworth et Brown sont restés assez discrets sur leur romance. Hemsworth n'en a jamais discuté publiquement. Et lorsque les journalistes ont demandé des détails à Brown, elle leur a dit: «Je ne réponds pas à cette question. Ma règle ne parle pas de ma vie personnelle. »

Hemsworth aurait une nouvelle petite amie

Gabriella Brooks marche sur le tapis rouge devant le

Projection «Ad Astra» | Theo Wargo / .

Alors que plusieurs organes de presse semblaient pousser l'idée que Hemsworth et Brown étaient assez heureux ensemble, il semble que leur romance soit totalement terminée. Maintenant, Hemsworth a été repéré avec le mannequin Gabriella Brooks.

Les gens disent que Hemsworth a déjà ramené Brooks à la maison à maman et papa. Le joueur de 21 ans a rencontré les Hemsworth à la mi-décembre et ils semblaient tous bien s'entendre. Les rapports ont affirmé que Brooks a salué la mère de Hemsworth avec un sourire et a également été vue la serrant dans ses bras.

Une source a également parlé à Us Weekly de la relation naissante d'Hemsworth. "Liam se sent à l'aise avec Gabriella", a déclaré la source. «Sa famille l'approuve et l'aime vraiment, ce qui est très important pour lui.»

Alors, maintenant que Hemsworth est satisfait de Brooks, qu'est-il arrivé à Brown? Considérant qu'il vient d'être vu en train d'embrasser l'actrice deux mois avant sa nouvelle relation, certains peuvent supposer qu'ils ont eu des retombées massives et brusques – mais ce n'est peut-être pas le cas. Au lieu de cela, il semble que les deux n'aient pas été si sérieux au départ.

"Liam et Maddison n'étaient pas si sérieux et s'amusaient principalement ensemble", a confirmé la source.

Gabriella Brooks se fait traîner sur Instagram pour sa précédente relation

Jusqu'à présent, les fans semblent se sentir positifs sur le fait qu'Hemsworth continue avec toute femme qui n'est pas Cyrus. Mais les abonnés de Brooks sur Instagram sont confus quant à son statut relationnel, car elle sortait avec le chanteur de The 1975, Matthew Healy avant sa relation actuelle avec Hemsworth.

Capital FM rapporte que Brooks et Healy ont été en couple pendant quatre ans avant qu'elle ne se lasse de ses manières de faire la fête. La publication note qu'une source a déclaré au Sun: «Il fait beaucoup de fêtes à la maison quand il est là et Gabby en avait juste assez. Elle ne veut pas mener sa vie comme ça. "

Les abonnés Instagram de Brooks ne sont pas contents. Comme l'a commenté l'un des abonnés de Brooks sur Instagram, "lmao vous avez vraiment laissé matty pour liam?!?"

Un autre a écrit: "Daily Mail a publié un article sur lequel vous sortez avec Liam Hemsworth. Veuillez fermer cette page et informer cette colonne de potins que vous sortez avec Matty."

Brooks n'a pas encore commenté sa nouvelle romance, et il y a de fortes chances qu'elle garde sa vie personnelle privée. Mais nous sommes curieux de voir à quel point elle et Hemsworth seront sérieuses.

