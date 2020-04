Gabrielle Union a encouragé Steph et Ayesha Curry à se séparer et à «avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes»

Parfois, il y a de la valeur et de la sagesse dans les conseils de personnes qui sont peut-être un peu plus âgées et un peu plus sages sur la vie. Et puis il y a Gabrielle Union qui dit à Steph et Ayesha Curry qu’ils devraient rompre et “avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes”.

L’actrice – qui a dit qu’elle-même était un “thot” à l’époque vers 1998 – a admis avoir fait cette suggestion lors d’une session Instagram Live avec les Currys et son propre mari, Dwyane Wade, qui a joué à être un peu chagrin même comme ils riaient tous.

“Je m’excuse au nom de la famille Wade”, a-t-il déclaré au jeune couple. “Ce n’est plus qui nous sommes.”

“J’étais comme, ‘Les gars, la probabilité que ça marche est très faible et vous devriez juste rompre maintenant et avoir des relations sexuelles avec d’autres personnes”, se souvient Union aux Currys, qui se sont rencontrés pour la première fois quand ils étaient tous les deux au lycée.

Gabrielle Union rappelle les conseils qu’elle a donnés à une jeune Steph et Ayesha Curry lol pic.twitter.com/C43wN24oSk – Mises à jour Ayesha Curry (@AyeshaHive) 26 avril 2020

Ayesha, se moquant du souvenir, a ajouté: “Vous m’avez regardé et vous avez dit:” Quel âge avez-vous? OK … “”

De toute évidence, ses conseils étaient terribles, car Ayesha et Steph sont mariés depuis 2011 et partagent trois enfants. Après s’être rencontrés dans un groupe religieux à l’adolescence, ils n’ont commencé à sortir ensemble que quelques années plus tard quand Ayesha commençait sa carrière d’actrice et Steph jouait au basket-ball universitaire.

“Il y a très, très peu de gens que j’ai rencontrés qui sont cohérents”, leur a expliqué Gabrielle.

“Je vous connais depuis plus d’une décennie, et il y a beaucoup de gens qui parlent de foi et il y a beaucoup de gens qui parlent de faire avancer la culture, mais quelque chose n’est pas réel quelque part.”

“Quand les gens disent” sont-ils réels? “”, A-t-elle poursuivi. “Je suis comme, OUI!”

Disons simplement que leur union est aussi réelle que ses conseils étaient vraiment mauvais!

