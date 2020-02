2020-02-19 23:30:05

Gabrielle Union et Dwyane Wade “jouent un rôle” dans la chambre pour garder leur mariage de six ans “frais” et “excitant”.

Gabrielle Union et Dwyane Wade font un “jeu de rôle” dans la chambre.

La star de ‘Being Mary Jane’ et l’ancien pro de la NBA sont mariés depuis près de six ans et gardent l’étincelle dans leur romance en devenant créatifs dans la chambre, y compris en essayant des jeux de rôle.

Dwyane a admis: “Nous le gardons frais. Nous essayons de le garder excitant parce que vous entrez dans une routine parfois et vous vous dites,” Demain “. Et puis demain va à deux mois où vous n’obtenez aucune action, nous sommes arrivés à faire un jeu de rôle. ”

Et le couple ne limite pas non plus son jeu de rôle à la chambre à coucher, car il prétend parfois être des “étrangers” lors d’un rendez-vous amoureux.

Lors d’une apparition sur ‘Watch What Happens Live’, l’athlète de 38 ans a déclaré à l’animateur Andy Cohen: “Nous sortons la nuit. Nous sommes des étrangers et j’entre dans le personnage. Nous devons faire un jeu de rôle. Parfois je être comme, ‘Yo, vas-y, enlève tes vêtements et marche dans la rue.’ Ramenons-le à Rodeo Drive, bébé. ”

Pendant ce temps, Dwyane – qui a une fille de 15 mois Kaavia avec Gabrielle, ainsi que le Zaïre, 18 ans, et Zaya, 12 ans, avec Siohvaughn Funches, et Xavier, six ans, avec Aja Metoyer – avait jadis jeté sur son épouse, comme il a dit qu’il “avait hâte” de renouveler ses vœux avec l’actrice à l’occasion de leur 10e anniversaire en 2024.

S’exprimant aux ESPY Awards 2019, il a déclaré: “Cela étant dit, ma chérie, tu es incroyable. Tu étais incroyable dans cette robe. Je ne peux pas attendre jusqu’à cinq ans avant d’avoir la chance de te marier à nouveau. Ça va être un budget un peu plus bas que le premier, mais c’est tout bon. “

