Gabrielle Union et Dwyane Wade partagent les tâches disciplinaires

Gabrielle Union et Dwyane Wade traitent la parentalité comme un “partenariat”, car ils partagent le rôle de “mauvais flic” quand il s’agit de discipliner leur progéniture.

La star de la NBA à la retraite, âgée de 38 ans, a déclaré que sa femme Gabrielle et lui partageaient le rôle de “mauvais flic” en ce qui concerne la discipline de leur progéniture, car ils veillaient toujours à répartir équitablement leurs responsabilités parentales entre eux.

Gabrielle et Dwyane ont ensemble une fille de 15 mois, Kaavia, et la star de ‘Being Mary Jane’ est également la belle-mère des enfants de Dwyane issus de relations antérieures – Zaïre, 18 ans, Zaya, 12 ans et Xavier, six ans.

Parlant de leurs tactiques parentales, Dwyane a déclaré: “Elle a commencé à me dire qu’elle ne pouvait pas toujours être le mauvais flic et que je ne pouvais pas toujours être le bon flic.

“C’est comme n’importe quoi d’autre dans un partenariat. Vous vous asseyez et vous vous parlez de la situation. Vous apportez tous les deux l’expertise que vous pensez avoir sur ce sujet. Et vous déterminez laquelle est le plus logique ou quelles parties du vôtre et du mien ont le plus de sens.

“C’est un partenariat.”

Et la star du sport a poursuivi en disant qu’il était fier de sa femme – qu’il avait épousée en 2014 – comme il le dit, l’actrice de 47 ans travaille dur pour être une femme indépendante.

Il a ajouté au magazine People: “Elle est son propre patron et a sa propre carrière, son propre compte bancaire et tout ça. [She] a sa propre vie et elle me permet de vivre ma vie et d’être moi.

«Nous travaillons tous les deux très dur pour nos familles et nous aimons ça les uns des autres. Nous aimons ce que nous broyons, nous y allons, nous travaillons, mais nous trouvons toujours du temps pour notre famille et trouvons du temps pour passer du temps ensemble et nous aimer les uns les autres . ”

Pendant ce temps, Dwyane a récemment révélé que lui et l’ancien juge «America’s Got Talent» gardaient leur romance «fraîche» en mettant en place un jeu de rôle dans la chambre.

Il a confessé: “Nous le gardons frais. Nous essayons de le garder excitant parce que vous entrez parfois dans une routine et vous vous dites,” Demain “. Et puis demain va à deux mois où vous n’obtenez aucune action, nous devons faire un jeu de rôle. “

