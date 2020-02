Gabrielle Union invite un lycéen qui a refusé de couper ses dreadlocks aux Oscars

L’adolescent du Texas qui a attiré l’attention nationale pour avoir refusé de couper ses dreadlocks avant de marcher à son diplôme d’études secondaires se prépare à marcher sur le tapis rouge des Oscars 2020 avec Gabrielle Union.

Deandre Arnold, un aîné de Mont Belvieu, au Texas, a déclaré que les responsables de l’école lui avaient dit qu’il ne pouvait pas retourner à l’école après sa suspension ou son diplôme de promenade avec sa classe jusqu’à ce qu’il se coupe les cheveux, ce qui, selon lui, violait le code vestimentaire de l’école. Bien qu’elle ait assisté à une réunion du conseil d’administration en janvier pour protester contre la demande de coupe de cheveux, l’école n’a pas bougé. Deandre a déclaré lors d’entretiens qu’il portait ses dreadlocks depuis la septième année.

Donc, après avoir entendu l’histoire d’Arnold, Union, mari Dwyane Wade et les autres producteurs du court-métrage nominé aux Oscars, “Hair Love”, ont décidé de l’inviter, lui et sa famille, à se joindre à eux pour célébrer l’amour des cheveux aux Oscars.

Deandre a obtenu les nouvelles via des messages vidéo surprise de Gabrielle et Dwyane, comme “Bonjour CBS” capturé l’instant. Lui et sa mère, Sandy, ont été invités comme invités officiels de l’équipe.

“Nous avons tous été tellement inspirés par votre histoire, et c’est le moins que nous puissions faire pour vous remercier de vous être levé et de votre droit de porter vos cheveux naturels à l’école”, a déclaré le réalisateur Matthew A. Cherry dans le vidéo.

Il a également écrit sur Twitter: “Puisque l’école de Deandre Arnold ne voulait pas le laisser marcher à son diplôme à cause de ses cheveux, nous avons pensé qu’il devrait marcher avec nous sur le tapis rouge au #Oscars en tant qu’invité spécial. Merci @itsgabrielleu @ DwyaneWade et @Dove pour leur aide. @Itsgabrielleu et @DwyaneWade envoient Deandre et sa famille à Los Angeles pour les Oscars et s’occupent de leur service de logement / voiture et nos partenaires de @Dove donnent à Deandre et sa maman le traitement du tapis rouge en prenant soin de leurs billets, garde-robe et glamour pour le grand soir. “

“Hair Love” raconte l’histoire d’un père noir qui apprend à coiffer sa fille pour la première fois. “Les cheveux sont une chose tellement intime, surtout si quelqu’un se coiffe”, a expliqué Cherry, qui a été rejointe par Union et Wade, dans “Good Morning America”.

En regardant Deandre, Gabrielle a ajouté: “Quand nous avons entendu parler de cette incroyable histoire d’un jeune père noir avec de longues et belles mèches essayant juste de comprendre comment faire les cheveux de sa fille, nous savions que nous devions soutenir de toutes les manières possibles. De la même manière que lorsque nous avons entendu parler de votre histoire et que vous vouliez juste porter vos cheveux comme vous le souhaitez à l’école, et tout le contrôle auquel vous faites face et à quel point vous avez été inébranlable en vous défendant. “

“Nous aimons la façon dont vous vous portez”, a noté Wade, “et nous voulions faire quelque chose de spécial pour vous.”

Les Oscars seront diffusés le 9 février sur ABC.

