Gabrielle Union remercie ses fans pour leur soutien après la sortie de sa belle-fille transgenre

Gabrielle Union a remercié les fans pour leur “amour et encouragement” après que sa belle-fille soit sortie transgenre.

L’actrice de 47 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux mardi (11.02.20) pour partager sa gratitude à ceux qui ont offert un “soutien” et des “ressources” suite à l’annonce que sa belle-fille de 12 ans – qui est née garçon nommé Zion – est devenu transgenre et porte maintenant le nom de Zaya.

Gabrielle – qui est mariée au père de Zaya, Dwayne Wade – a présenté sa belle-fille sur les réseaux sociaux, car elle a dit qu’elle était “si fière” d’elle d’être sortie.

L’ancien juge d’America’s Got Talent a écrit: “Rencontrez Zaya. Elle est compatissante, aimante, fouettée intelligente et nous sommes si fiers d’elle. C’est ok d’écouter, d’aimer et de respecter vos enfants exactement comme ils sont. Amour et lumière des bonnes personnes . (sic) ”

Et dans un deuxième post, Gabrielle a déclaré: “Énorme énorme énorme MERCI à tous ceux dont je me suis glissé dedans, amis et famille qui ont fourni des informations, des ressources, de l’amour et des encouragements. Nous sommes de modestes alliés LGBTQ + avec BEAUCOUP d’apprentissage et reconnaissants pour tous le soutien. Nous vous encourageons à nous vérifier au besoin Encore une fois, merci! (sic) ”

Pendant ce temps, Dwayne – qui a Zaya et Zaïre, 18 ans, avec son ex-femme Siohvaughn Funches, ainsi que Xavier, six ans, avec Aja Metoyer, et Kaavia, 15 mois, avec Gabrielle – ont annoncé le changement de nom de Zaya le ‘ Mardi matin, le Ellen Degeneres Show a expliqué qu’il ne pouvait pas être plus fier de sa fille.

Il a déclaré: “Tout d’abord, moi et ma femme Gabrielle, nous sommes de fiers parents d’un enfant de la communauté LGBTQ + et nous sommes également de fiers alliés.

“Une fois que Zaya, notre enfant de 12 ans, est rentrée à la maison … d’abord, Zion. Je ne sais pas si tout le monde sait, à l’origine nommé Zion. Zion, né enfant, est rentré à la maison et a dit: Je veux vous parler les gars. Je pense qu’à l’avenir, je suis prêt à vivre ma vérité. Et je veux être référencé comme elle et elle. J’adorerais que vous m’appeliez Zaya ‘.

“Quand notre enfant rentre à la maison avec une question, quand notre enfant rentre à la maison avec un problème, quand notre enfant rentre à la maison avec n’importe quoi, c’est notre travail en tant que parents d’écouter cela, de leur donner la meilleure information possible, la meilleure rétroaction que nous pouvons.

“Et cela ne change pas parce que la sexualité y est désormais impliquée.”

