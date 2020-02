Gage Edward intente un procès contre l’ex-Jeff Lewis, renversant Star Reacts

Jeff Lewis ‘ ex-partenaire, Gage Edward, aurait intenté une action en justice contre la star de “Flipping Out” pour demander un soutien juridique, une garde partagée égale de leur fille de 3 ans, Monroe, et une demande de changement de nom légal de Monroe Christine Lewis à Monroe Christine Edward Lewis.

Selon GENS, Lewis a annoncé la nouvelle de l’épisode de mercredi de son émission de radio SiriusXM, “Jeff Lewis Live”, affirmant que son petit ami de 10 ans lui avait signifié les documents judiciaires.

“[Gage and his lawyer] a déposé une demande d’ordonnance, ce qui signifie que nous avons maintenant une date d’audience “, a-t-il dit à ses auditeurs.” Et ils ont fait toutes leurs demandes, comme “Je veux 50%” et “Je veux une pension alimentaire pour enfants” et tout ça. “Lewis a également affirmé que c’était la première fois dans la bataille pour la garde contentieuse de l’ancien couple qu’Edward mentionnait l’ajout de son nom de famille à celui de leur fille, une demande que Jeff a appelée” folle “parce qu’Edward n’est pas le nom de famille légal de Gage, plutôt son deuxième prénom. Gage a a utilisé Edward comme nom de famille professionnellement avant de rencontrer Jeff.

Après avoir été invité par une question d’un invité, Lewis a dit à ses auditeurs que Monroe “connaît son nom complet. Elle devrait le réapprendre”.

Pour sa part, Edward a déclaré à PEOPLE qu’il “ne peut pas commenter un litige en cours”. TooFab a contacté les représentants des deux parties.

Ce procès signalé intervient juste un mois après que Lewis a déclaré dans son émission de radio qu’il avait reçu un lettre de cesser et de s’abstenir des avocats d’Edward pour avoir discuté des détails de leur tutelle de Monroe à l’antenne.

“Je n’ai jamais signé d’accord de confidentialité”, a déclaré Jeff en réponse à la prétendue lettre. «Il n’y a pas de points de transaction dans les deux sens. Ce ne sont que des conversations que Gage et moi avons. J’ai l’impression d’être payé pour parler de ma vie. Je suis payé pour le faire.»

“Quand Gage m’a rencontré, j’étais dans une émission de téléréalité et j’étais payé pour filmer ma vie”, a-t-il poursuivi. «Il a participé à cela pendant sept ans et a été payé pour partager sa vie. Nous sommes allés à la radio ensemble; il a été payé pour partager nos vies à la radio. Maintenant, cela ne lui convient pas, alors il veut que cela cesse. Eh bien, il est déjà une personne publique. “

Jeff a également nié les allégations de Gage selon lesquelles il parlait de leur épreuve de garde pour “attention” et a déclaré qu’Edward devrait cesser de partager des photos de Monroe sur Instagram s’il veut préserver la confidentialité.

L’ancien couple s’est séparé début 2019 après avoir passé une décennie ensemble. Edward a emménagé dans un nouvel appartement, tandis que Lewis est resté dans la maison familiale.

Ils avaient initialement un accord de garde partagée informel qu’ils ont coordonné en dehors du tribunal, mais selon Lewis, leur communication a commencé à se détériorer, alors ils ont impliqué leurs avocats.

Un accord officiel de garde aurait été mis sur la table, mais Jeff a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les termes et voulait laisser un juge reprendre les propositions.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Celebrity Beach Bods

Instagram

Brielle Biermann partage une photo de bikini de son Bahama Vacay