Gal Gadot n’utilise pas de jets privés

2020-01-17 20:30:05

Gal Gadot ne voyage pas avec des jets privés, car elle veut faire sa part pour essayer de sauver la planète pour le bien de ses deux filles.

Gal Gadot ne voyage pas avec des jets privés.

L’actrice de ‘Wonder Woman 1984’ a déclaré qu’elle faisait sa part pour aider à sauver l’environnement en n’utilisant pas de jets privés et en s’assurant qu’elle recycle, car elle veut être un bon “modèle” pour ses deux filles – Alma, huit ans et Maya, deux – qu’elle a avec son mari Yaron Varsano.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Je pense qu’être un modèle et réellement faire les choses et leur montrer comment cela doit être fait est une grande chose, car ensuite cela est intégré dans leur vie. Nous nous assurons donc de recycler et assurez-vous de ne pas utiliser de sacs en plastique, de ne pas voyager avec [private] jets lorsque nous faisons de la presse pour les films, nous nous assurons de redonner autant que possible au monde dans lequel nous vivons. ”

Gal, 34 ans, est déterminée à apporter de bonnes habitudes dans sa maison et a récemment déclaré qu’elle utilise des applications de méditation pour faire dormir ses enfants à l’heure, car cela aide à détendre le ménage.

Elle a expliqué: “J’essaie toujours de trouver un équilibre dans ma vie et je pense qu’être mère et femme qui travaille et parcourir le monde – c’est une lutte.

“Mais nous le faisons dans les choses simples, dans les petites choses. Comme quand je mets mes filles au lit, je leur joue des applications de méditation guidée et elles s’endorment. Elles disparaissent comme ça, ce qui est génial. ”

Pendant ce temps, l’actrice a récemment déclaré que sa vie avait “changé pour toujours” lorsqu’elle est devenue parent, alors qu’elle écrivait un hommage touchant à sa fille aînée à l’occasion de son huitième anniversaire en novembre.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque: “Il y a 8 ans aujourd’hui, ma vie a changé pour toujours. Alma a décidé qu’elle en avait assez et est sortie quelques semaines avant ma date prévue. Elle a apporté tant d’amour et de lumière dans notre maison. Alors beaucoup de rires avec des moments drôles effrontés, tellement de curiosité, à la fois audacieux et naïf. (sic) “

Mots clés: Gal Gadot

Retour au flux

.