Gal Gadot utilise des applications de méditation pour faire dormir les enfants

2020-01-16 23:30:05

Gal Gadot utilise une application de méditation pour aider ses filles à dormir, car elle dit que le processus apporte calme et “équilibre” à sa maison.

Gal Gadot utilise une application de méditation pour aider ses filles à dormir.

La star de «Wonder Woman» a des filles Alma, huit ans, et Maya, deux ans, avec son mari Yaron Varsano, et a déclaré que les jeunes vont dormir chaque nuit à l’aide d’une application de méditation, ce qui aide Gal à apporter «l’équilibre» en elle. la vie.

Elle a déclaré: “J’essaie toujours de trouver un équilibre dans ma vie et je pense qu’être mère et femme qui travaille et parcourir le monde – c’est une lutte.

“Mais nous le faisons dans les choses simples, dans les petites choses. Comme quand je mets mes filles au lit, je leur joue des applications de méditation guidée et elles s’endorment. Elles disparaissent comme ça, ce qui est génial. ”

Gal, 34 ans, essaie également de s’assurer que sa famille est aussi “active” que possible, donc l’heure du coucher est toujours un jeu d’enfant car ses filles sont épuisées à la fin de la journée.

Elle a déclaré au magazine People: “Nous sommes tous très actifs. Mon mari est actif, mes filles sont comme des pétards. Et nous mangeons sainement à la maison. Je pense que plus que tout, quand il s’agit d’enfants, il s’agit de leur montrer comment plutôt que d’en parler. Nous essayons donc d’être le plus possible. ”

Pendant ce temps, l’actrice a récemment déclaré que sa vie avait “changé pour toujours” lorsqu’elle est devenue parent, alors qu’elle écrivait un hommage touchant à sa fille aînée à l’occasion de son huitième anniversaire en novembre.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux à l’époque: “Il y a 8 ans aujourd’hui, ma vie a changé pour toujours. Alma a décidé qu’elle en avait assez et est sortie quelques semaines avant ma date prévue. Elle a apporté tant d’amour et de lumière dans notre maison. Alors beaucoup de rires avec des moments drôles effrontés, tellement de curiosité, à la fois audacieux et naïf. (sic) ”

L’actrice de «Justice League» s’est engagée à faire «n’importe quoi» pour sa fille – mais lui a demandé de ne pas grandir trop vite.

Elle a poursuivi: “Merci de m’avoir tant appris sur la vie sans même savoir que vous l’êtes et de m’avoir donné le titre le plus précieux que je pourrais jamais demander.

“Je promets que je ferai n’importe quoi pour toi, t’aimerai et te protégerai pour toujours. S’il te plaît, ne grandis pas si vite … Prends ton temps. Je n’arrive pas à croire que tu as déjà 8 ans. toutes les galaxies doublent le nombre de grains de sable dans l’univers. (sic) “

Mots clés: Gal Gadot

Retour au flux

.