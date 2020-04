Gal Gadot veut se sentir «plus à la terre»

2020-04-09 20:30:06

La star de “Wonder Woman” Gal Gadot veut se sentir “plus enracinée” plus elle réussit.

La star de ‘Wonder Woman’ dit que son objectif principal est la “famille” – y compris Maya, trois ans, et Alma, huit ans, avec son mari Jaron Varsano – et chaque fois qu’elle découvre que sa carrière décolle, elle aime s’ancrer à la maison encore plus.

Elle a dit: “Quand on m’a dit que j’avais obtenu le rôle dans ‘Wonder Woman’, je venais d’atterrir à New York, et j’étais à l’aéroport. Et le premier coup de téléphone que j’ai fait était à Jaron. Et nous étions tous les deux super heureux et crier et crier, puis je lui ai dit vers la fin de la conversation: “Après avoir tourné le film? Je veux que nous ayons un autre bébé.” Et puis, quand je suis rentré à Los Angeles, il a dit: «C’était un commentaire tellement intéressant. Et j’ai dit: “Pourquoi?” Et il a dit: “Vous êtes drôle parce que, plus vous montez, plus …” Si vous imaginez un cerf-volant, non? S’il coule vraiment bien? Mon instinct est de nouer la corde au sol. C’est difficile pour moi de traduire parce que nous avions cette conversation en hébreu. Mais c’est comme plus je réussis, plus je veux planter mes racines et m’assurer que tout est équilibré et toujours concentré sur les choses importantes de la vie, ce qui, pour moi, c’est la famille. ”

Et l’actrice de 34 ans a beaucoup d’ambition mais ne se décrirait pas comme “coude à coude”, et dit qu’elle est un “grand croyant au karma”.

S’adressant au numéro de mai 2020 du magazine Vogue, elle a ajouté: “Oui, je suis assez ambitieuse. Je ne suis pas couchée … si vous dites cela ici. Mais je suis un grand partisan du karma, et si c’est le mien c’est le mien, et si ce n’est pas le cas, je ne me bats pas pour les choses, mais quand je suis là, quand je suis face à l’opportunité, je suis complètement à bord. Je m’assure vraiment d’être préparé, de faire le travailler, à venir à 100 pour cent et allez-y. “

