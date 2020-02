Galen Gering quitte «Days of Our Lives». Quand son dernier épisode sera-t-il diffusé?

Malgré les craintes des fans, Days of Our Lives n’est certainement pas annulé. Mais les choses seront un peu différentes à Salem lorsque la 56e saison de l’émission débutera plus tard cette année. Une série de shakeups cast signifie que plusieurs acteurs quittent le vénérable feuilleton, y compris Galen Gering, qui a joué Rafe Hernandez depuis 2008.

Galen Gering quitte “Days of Our Lives”, mais son dernier épisode ne sera pas diffusé pendant des mois

Le 13 février, Gering s’est rendu sur Instagram pour remercier ses fans de leurs souhaits d’anniversaire – et pour faire une grande annonce.

«J’ai toujours vu les anniversaires comme un jour de réflexion, une occasion de revenir sur où j’ai été et où je vais», écrit-il. “Donc, il est curieux qu’il soit aussi aujourd’hui mon dernier jour à Days.”

Gering a continué à se remémorer son temps dans la série, y compris certains de ses scénarios les plus mémorables. “A l’écran, je me suis battu pour des mariages et pour des jumeaux malfaisants”, écrit-il. “J’ai mis des gens en prison et j’ai été emprisonné.”

“Hors écran, j’ai fait des amitiés que j’aurai pour la vie”, a-t-il ajouté. “Pendant tout ce temps, j’ai eu la chance d’avoir l’amour et le soutien des plus grands fans du monde. J’espère que vous savez combien je suis reconnaissant de vous avoir à mes côtés. Cela dit, le voyage continue et j’espère vous emmener pour la balade. Merci pour les souvenirs Days of Our Lives. Comme du sable à travers le sablier… »

Parce que Days of Our Lives enregistre des mois à l’avance, il faudra un certain temps avant que les fans ne disent au revoir au personnage de Gering. Selon Deadline, il continuera d’apparaître sur le savon à l’automne.

Gering n’est pas le seul acteur «Days» à sortir

Freddie Smith et Chandler Massey | Chris Haston / Banque de photos NBC / NBCU via .

L’annonce de Gering intervient peu de temps après que deux autres acteurs ont révélé qu’ils quittaient également la série. Freddie Smith et Chandler Massey – qui jouent le couple favori des fans Sonny et Will – sont également sur le point de sortir, et ce n’était pas leur décision de partir.

“Chandler et moi avons été libérés de nos contrats”, a déclaré Smith dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter le 12 février. “Notre dernier jour sera le 18 septembre 2020.”

“Ce n’était pas notre choix”, a-t-il ajouté. “Chandler et moi étions impatients de rester et de signer un contrat et de continuer[ing] le scénario va. “

Smith a également fait allusion à certains des drames entourant la série, en particulier les craintes qu’elle soit annulée. «Il se passe tellement de choses… Je ne peux qu’imaginer qu’il y avait un grand tableau de 35 acteurs, nos tirs à la tête ou quelque chose comme ça, et ils disaient:« Regardez, nous devons couper des gens. Alors qui ça va être? », A-t-il dit.

L’acteur, qui travaille sur Days depuis 2011, n’a révélé aucun spoiler sur ce qui arrive à son personnage, mais il a dit qu’il pensait qu’il était peu probable que lui et Massey soient de retour, bien que dans le monde du feuilleton, tout soit possible .

Massey dit qu’il a été «stupéfait» d’apprendre qu’il avait été lâché

Dans une conversation en podcast le 13 février entre Smith, Massey et l’épouse de Smith, Alyssa Tabit, le couple a discuté plus en détail des circonstances de leur sortie. “J’ai été stupéfait”, a déclaré Massey à propos de ce qu’il ressentait après avoir appris que son personnage quittait la série lors de la lecture des scripts des épisodes à venir, plutôt que d’être directement raconté par un producteur. “Je veux dire, je ne savais même pas quoi dire. Je veux dire, il semble juste que notre histoire était si… notre histoire était inachevée et s’est juste produite si brusquement. »

“C’est juste une sorte de merde, pour être honnête, d’être abandonné comme ça”, a-t-il ajouté.

Les fans de Sonny et Will – le premier couple gay de Days – ont été écrasés d’entendre la paire que certains surnommés «Wilson» quitteraient. Des centaines ont signé une pétition Change.org exhortant les producteurs à reconsidérer leur décision.