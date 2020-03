GameStop se déclare un «commerce de détail essentiel» et ne fermera pas – apparemment même si on lui ordonnait de le faire

Il semble que les fans excités pour “Doom Eternal” et “Animal Crossing: New Horizons” pourront toujours les obtenir sur GameStop lorsque les magasins à succès vendredi, même s’ils sont dans un état qui a des ordres du gouvernement de fermer. des entreprises non essentielles au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Le géant de la vente au détail serait même allé jusqu’à dire aux employés dans un mémo de désobéir à toute application de la loi qui tenterait de les fermer en réponse à ces nouveaux mandats, selon Vice, parce que GameStop a décidé en interne qu’il s’agit d’un “commerce de détail essentiel et qu’il peut donc rester ouvert pendant cette période”.

Malheureusement, les détaillants de jeux vidéo ne figurent sur aucune des listes approuvées pour les entreprises essentielles, qui comprennent les épiceries, les installations médicales et les entreprises qui fournissent un service humain nécessaire. Mais selon GameStop, c’est exactement ce qu’ils font également.

En réponse au message original de Vice, la société a envoyé une déclaration à Vice pour défendre sa décision de rester ouverte et de défier les forces de l’ordre locales – si cela devait arriver – en expliquant pourquoi elles pensent qu’elles sont “essentielles”. Et cela n’a rien à voir avec les jeux vidéo, qui restent leur activité principale.

“Nous proposons également une large gamme de produits et d’appareils qui sont importants pour faciliter le travail à distance, l’apprentissage à distance et la connectivité virtuelle”, a déclaré la société. “Alors que des millions d’Américains sont confrontés à des défis sans précédent d’adaptation à l’apprentissage virtuel, au travail et à l’interaction, il existe un besoin important de solutions technologiques et nous sommes l’un des nombreux fournisseurs de ces produits qui restent ouverts en ce moment.”

Tout en reconnaissant qu’il existe des entreprises plus essentielles qu’elles ne le sont, elles croient néanmoins qu’elles «peuvent avoir un impact positif en cette période très difficile».

Vice rapporte avoir parlé à cinq employés différents de GameStop qui leur avaient dit que la société leur avait dit de défier les ordres de fermeture et de dire aux forces de l’ordre que GameStop avait conclu qu’ils devaient être “classés comme des détaillants essentiels et pouvait donc rester ouverts. pendant ce temps.”

Nous ne savons pas comment il suffit de décider qu’ils sont des “détaillants essentiels” pour qu’ils puissent rester ouverts, car selon cette logique, chaque salon de manucure et librairie pourrait faire la même déclaration.

Au moins, ils ont donné aux employés des informations pour avoir des contacts avec les forces de l’ordre avec leur siège social, bien que nous soupçonnions que de nombreux agents iraient de l’avant et fermeraient le magasin de toute façon. Ils en ont assez dans leur assiette dans la plupart de ces États.

GameStop a également été critiqué pour ne pas avoir fourni au personnel des fournitures de nettoyage adéquates, dans certains cas, envoyer des employés sur leurs marchés locaux et ne proposer aucune option de congé de maladie prolongé aux employés.

Jeudi, la société a annoncé des mesures supplémentaires qu’elle adopterait pour aider à ralentir la propagation du COVID-19 dans un lettre ouverte, y compris une réduction des heures d’ouverture, du nombre de personnes autorisées dans leurs magasins et la suspension de tous les événements en magasin et de leur programme d’échange jusqu’à nouvel ordre.

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 227 000 cas confirmés et en a tué plus de 9 300 selon les récents rapports des médias au 19 mars.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 150 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 9 500 Américains ont contracté le virus et plus de 150 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

Pour voir plus de notre couverture sur COVID-19, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant