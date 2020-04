Garcelle Beauvais ne s’est pas «connectée» avec Kyle Richards

Garcelle Beauvais est la nouvelle star des Real Housewives of Beverly Hills. L’actrice a fait la une des journaux car elle est la première actrice afro-américaine à temps plein de la franchise. Les femmes au foyer de première année ont toujours une courbe d’apprentissage abrupte lorsqu’elles s’installent dans la dynamique de groupe. Pour Beauvais, il était difficile de se connecter avec ses co-stars Kyle Richards et Sutton Stracke.

Kyle Richards et Garcelle Beauvais | Morgan Lieberman / FilmMagic / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Garcelle Beauvais entre dans l’histoire

Beauvais a été confirmée en tant que star officielle de RHOBH en août 2019, avant le début de la saison 10 du tournage. La nouvelle Bravolebrity arriverait après que Lisa Vanderpump ait laissé une place ouverte après la saison 9.

“Je suis excitée et fière de rejoindre le casting d’une série aussi populaire et aimée que The Real Housewives of Beverly Hills”, a-t-elle déclaré au Daily Dish dans un communiqué. “En tant qu’acteur actif qui travaille dans l’industrie depuis un certain temps, il est exaltant d’avoir la possibilité de plonger dans un nouveau chapitre du spectre du divertissement.”

Beauvais se sent honoré d’être le premier acteur afro-américain de la franchise de longue date.

“En tant que première femme au foyer afro-américaine de la franchise de Beverly Hills, je suis honorée et humiliée par cette formidable opportunité de montrer que Black Girl Magic vit et prospère dans tous les codes postaux!” elle a ajouté. «Connaissant déjà intimement les projecteurs d’Hollywood, mon parcours de succès et d’essais a déjà été relaté et partagé avec mes nombreux fidèles supporters à travers le monde. Les encouragements continus, le soutien et oui, même parfois, les critiques, ont contribué à faire de moi la femme dynamique que je suis aujourd’hui. »

Garcelle Beauvais parle de femmes avec lesquelles elle n’était pas connectée

Avant la première de la saison 10, Beauvais a fait le tour du monde et une révélation d’intérêt a été faite. Dans une interview avec E! News, elle a dit qu’elle n’était pas en mesure de se connecter avec Richards et Stracke.

“Je n’ai pas eu la chance de connaître Kyle [Richards]. Je pense qu’elle est hilarante. Mais je ne me suis pas vraiment connectée avec elle comme je l’ai fait avec certaines des autres femmes », a-t-elle déclaré à E! Nouvelles.

Stracke, qui a été initialement annoncée comme femme au foyer à temps plein, est une «amie de» et sera une star invitée tout au long de la saison. Beauvais n’a pas pu non plus communiquer avec elle.

“Je ne me suis pas connecté avec Sutton tout de suite”, a déclaré Beauvais à propos de Stracke. “Et je pense qu’elle s’est offusquée de … Je lui ai dit:” Nous ne devons pas tous être amis, vous savez, les meilleurs amis. “Et mon truc c’est que dans la vraie vie, vous n’êtes pas les meilleurs amis avec tout le monde, tu sais? Je voulais donc la connaître. »

Slogan de la saison 10 «RHOBH»

L’un des aspects que les fans adorent des franchises Housewives sont les slogans qu’ils disent chacun dans la séquence d’ouverture. Avant la première, Bravo a publié l’intro avec chacun des slogans des stars.

Richards ouvre l’intro faisant référence au style de vie chic de Beverly Hills, mais cette fois, elle ne nomme pas la ville. «Ici, il n’y a pas que des robes dans le placard de tout le monde», dit-elle.

Lisa Rinna poursuit en appelant ses routines de danse en disant: «Le secret de la vie? Danse comme tout le monde regarde. “

Dorit Kemsley aime l’abondance et a continué avec sa lignée de l’année dernière. Cette année, elle a déclaré: «Je ne me contenterai de rien de moins que de tout.»

Beauvais, la nouvelle femme au foyer, taquine sa carrière d’actrice en disant: “La vie est une audition et chérie, je reçois cette partie.”

Teddi Mellencamp, qui est enceinte cette année, se présente avec son bosse de bébé et dit: “On ne sait jamais à quoi s’attendre quand je m’attends.”

Erika Jayne fait référence à son passage à Broadway sur la comédie musicale de Chicago en disant: «Se casser une jambe? Pas dans ces talons chérie.

Enfin, Denise Richards évoque une insinuation sexuelle en disant: «Ma vie n’est peut-être pas un conte de fées, mais j’aurai toujours une fin heureuse.»

The Real Housewives of Beverly Hills sera présenté en avant-première le 15 avril à 20 h. ET sur Bravo.