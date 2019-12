Garrett Yrigoyen a-t-il froid aux yeux à l'idée d'épouser Becca Kufrin?

Le but de continuer La bachelorette ou Le célibataire est de se marier, non? Alors pourquoi est-ce que la plupart des couples issus de la série ne se rendent jamais dans l'allée? Presque chaque saison se termine par des fiançailles, mais les couples parviennent rarement à changer ou même à durer toute l'année.

Garrett Yrigoyen et Becca Kufrin | Mireya Acierto / WireImage

Sur 23 saisons de Le célibataire, seuls deux hommes sont toujours avec les femmes à qui ils ont donné leurs dernières roses. Les Bachelorettes ont en fait plus de chance. Sur 14 saisons de La bachelorette, six femmes sont toujours avec les hommes de leur choix.

Becca Kufrin et Garrett Yrigoyen font partie de ces six couples. Bien qu'ils soient toujours ensemble, leur relation n'a pas vraiment progressé depuis qu'ils se sont fiancés. Alors, quoi de neuf?

La relation de Becca Kufrin et Garret Yrigoyen

Kufrin est apparu pour la première fois dans la saison d'Arie Luyendyk Le célibataire. Luyendyk a finalement choisi Kufrin et les deux se sont fiancés. Malheureusement pour Kufrin, Luyendyk n'a pas pu cesser de penser à son finaliste, Lauren Burnham. Au cours d'un de leur poste Bachelier visites secrètes, Luyendyk a rompu son engagement avec Kufrin et a ensuite demandé à Burnham de l'épouser pendant la Après la rose finale la cérémonie.

Kufrin, bien que le cœur brisé, a gagné assez de sympathie pour être choisi comme Bachelorette. Pendant l'émission, un certain nombre de likes douteux de Yrigoyen sur les réseaux sociaux ont été dévoilés. Malgré cela, Kufrin l'a finalement choisi et les deux semblent heureux depuis.

Garret Yrigoyen et Becca Kufrin n'ont aucun projet de mariage

Depuis plus d'un an que Kufrin était célibataire et s'est fiancée, les fans se sont demandé quand elle ferait le nœud. Mais à première vue, les noces ne se produiront pas avant un certain temps.

"Nous n'avons littéralement aucun projet de mariage pour le moment", a déclaré Kufrin Bachelor Happy Hour Podcast.

«Je suis allé sur le salon pour trouver quelqu'un pour se fiancer pour finalement se marier, donc je comprends que c'est pourquoi les gens demandent toujours et ils sont intéressés… Si je poste une photo de Garrett et moi, les seuls commentaires que j'ai l'impression que nous recevons sont , "Oh, mon Dieu, a des bébés en ce moment." Ou, "Oh, mon Dieu, quand est le mariage?" Il y a plus dans notre relation que cela, mais encore une fois, c'est parce que nous nous mettons là-bas à cet égard. "

La vraie raison pour laquelle ils ne sont pas encore mariés

Le mariage n'est tout simplement pas une priorité en ce moment pour Kufrin et Yrigoyen.

"Nous avons tellement de choses à faire, et nous voyageons toujours comme des fous que nous traînons simplement les pieds", a déclaré Kufrin à Entertainment Tonight. "Surtout en sachant à quel point ma vie va être folle avec la tournée (Bachelor: Live on Stage) et tout ça, et en travaillant sur la ligne loungewear, je pense que nous prenons juste notre temps."

Et l'ancienne Bachelorette ne veut pas précipiter son fiancé.

«Il était auparavant marié et divorcé, donc je ne veux jamais qu'il se sente pressé ou contraint à quoi que ce soit», a-t-elle poursuivi. "Donc, je suis bien avec où nous en sommes. Je suis juste en train d'attendre qu'il dise "OK, allons-y maintenant."