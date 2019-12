Garth Brooks ou Trisha Yearwood?

Après beaucoup de succès de part et d'autre, Garth Brooks et Trisha Yearwood se sont mariés en 2005.

Le couple s'est rencontré en 1987 alors qu'ils étaient tous les deux au début de leur carrière et ils sont devenus amis. Des années plus tard, cette amitié s'est transformée en quelque chose de plus.

Carrière musicale de Garth Brooks

Trisha Yearwood et Garth Brooks | Roy Rochlin / WireImage

Troyal Garth Brooks III, est né le 7 février 1962 à Tulsa, Oklahoma, de Troyal Garth Brooks, Jr. et Colleen McElroy Carroll. Son père était dessinateur pour une compagnie pétrolière et sa mère était une chanteuse country à part entière. Elle a enregistré sur le label Capitol Records et est apparue sur Ozark Jubilee, un spectacle de scène de musique country qui est apparu sur ABC dans les années 50.

En grandissant, Brooks et ses frères et sœurs devaient participer à des soirées de talents en famille en chantant ou en faisant des sketchs. Il a appris à jouer de la guitare et du banjo.

Garth a commencé sa carrière musicale en 1985 dans les discothèques et bars de l'Oklahoma en chantant et en jouant de la guitare. En 1987, il a déménagé à Nashville avec sa femme de l'époque, Sandy Mahl, et a commencé à établir des contacts avec la musique. Il a sorti son premier album intitulé Garth Brooks en 1989; cela l'a immédiatement mis sur les cartes.

Son deuxième album, No Fences, a atteint le numéro un et y est resté pendant 23 semaines. Il comprenait ce qui allait devenir sa chanson de signature, "Friends in Low Places".

La carrière musicale de Trisha Yearwood

Patricia Lynn Yearwood est née le 9 septembre 1964 à Monticello, en Géorgie, de Gwendolyn Yearwood, professeur d'école, et Jack Howard Yearwood, banquier local.

Passionnée de musique dès son plus jeune âge, elle a participé à divers événements musicaux à l'école et dans sa communauté. Trisha a déménagé à Nashville en 1985 pour fréquenter l'Université Belmont et a obtenu un stage chez MTM Records où elle est finalement devenue une employée à temps plein. Tout en y travaillant, elle a chanté des chants de fond pour divers artistes. Elle a chanté sur l'album No Fences de Garth Brooks en 1990, puis en 1991, a servi de première partie de sa tournée nationale.

La percée de Yearwood est survenue en 1991 avec son album éponyme qui comprenait le single numéro un, «Elle est amoureuse d'un garçon». L'album s'est finalement vendu à un million d'exemplaires et a été certifié double platine, ce qui en fait la première femme artiste country à atteindre cet objectif. statut avec un premier album.

Son succès lui a valu de nombreuses récompenses musicales majeures, et elle a été nommée Top New Female Vocalist et Favorite New Country Artist en 1991 et 1992, respectivement.

Comment Garth Brooks et Trisha Yearwood se sont rencontrés

Même si Brooks et Yearwood étaient dans des relations engagées lors de leur rencontre, il dit qu'il avait l'impression qu'il venait de rencontrer sa femme. Brooks n'avait été mariée à Sandy Mahl que treize mois à ce moment-là, et ils ont ensuite eu trois filles. Trisha était mariée à Christopher Latham puis a épousé Robert Reynolds, bassiste pour The Mavericks, en 1994. Ainsi, le couple est resté amis et partenaires musicaux pendant la première moitié de leur carrière.

Brooks s'est éloigné de la musique en 2000 pour se concentrer sur sa famille alors que lui et sa femme étaient séparés et se dirigeaient vers le divorce. Ils ont divorcé en 2001 et Yearwood a divorcé de son deuxième mari en 1999, après cinq ans de mariage.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2002. Lors d'une cérémonie qui comprenait ses trois filles, ils se sont mariés le 13 décembre 2005.

Qui vaut mieux, Garth Brooks ou Trisha Yearwood?

En 2000, Garth Brooks était l'un des artistes d'enregistrement les plus prospères au monde. Gagner environ 90 millions de dollars par an, sa valeur nette est actuellement de 350 millions de dollars.

Trisha Yearwood n'est pas seulement une star de l'enregistrement, mais elle est également apparue dans plusieurs films et émissions de télévision. Son émission de cuisine, Trisha’s Southern Kitchen, est populaire sur le Food Network. Elle vaut 40 millions de dollars.