Garth Brooks perd d’innombrables fans après avoir pensé qu’il soutenait Bernie Sanders

Livres Garth a été critiqué pour avoir soutenu Bernie Sanders… même s’il ne l’était pas.

La légende du pays a ressenti la colère de ses fans penchés sur le rouge après avoir posté une photo sur Instagram portant un maillot “Sanders” – avec beaucoup de gens ne réalisant pas qu’il s’agissait en fait du joueur de la NFL Barry.

Il y avait beaucoup d’indices bien en vue: le fait qu’il s’agissait d’un maillot des Detroit Lions – l’équipe Barry Sanders a effectivement joué – et le fait que la photo a été prise lors du concert de Garth au Ford Field, où les Lions de Detroit jouent réellement au football.

Mais la pensée d’un bon vieux cow-boy à sang rouge invitant à une prise en charge supposément socialiste de l’Amérique était tout simplement trop pour certains fans du chanteur à supporter – et le tonnerre a roulé.

“Bon deuil. Ne pouvez-vous pas simplement faire ce que vous êtes payé pour faire ???? Pourquoi pourquoi pourquoi faut-il impliquer la politique !!! 🤢 Tellement triste. Nous ne payons pas beaucoup d’argent pour autre chose que pour vous regarder “Je pensais que vous étiez différent.” “a écrit un fan énervé.

“Rien de tel que de soutenir un communiste pour perdre quelques fans! Que diriez-vous d’aller dans un pays socialiste prospère et de faire des recherches? Oh oui, vous ne pouvez pas parce qu’il n’y a AUCUN pays socialiste prospère!” un autre était d’avis.

“Si c’est pour Bernie Sanders, j’en ai fini avec vous”, a averti un troisième. “Je pensais que tu étais un vrai Américain qui aime notre pays?”

Dans sa légende, Garth se tenait inconsciemment devant le feu.

“Detroit / Tu m’as porté toute la nuit / Mais tu l’as toujours / Je suis amoureux de toi! Amour, g #GARTHinDETROIT”, écrit-il.

Lors de la dernière élection présidentielle, Brooks n’a jamais approuvé un candidat, mais a révélé qu’il serait prêt à se produire lors de l’inauguration de Donald Trump – avant que les dates de concerts ajoutées à sa tournée ne mettent fin à l’idée.

Dans une vidéo Facebook après, il a déclaré qu’il priait pour les présidents démocrate sortant et républicain entrant.

“Je vais vous dire, avec tout ce truc présidentiel: nous en avons un qui sort, prions pour lui et sa famille. Et pour que le président entre, priez pour lui et sa famille pour guider cette nation. Restons ensemble. L’amour, l’unité, c’est de cela qu’il s’agit “, a-t-il dit.

“Dans les mots immortels de Martin Luther King, la chose la plus durable que nous ayons connue est l’amour. Il en sera toujours ainsi. Encore une fois, je ne remercierai jamais assez les Obamas d’avoir servi ce pays, et que Dieu tienne la main de Trump les décisions qu’il prend également au nom de ce pays. “

Cela n’a besoin d’aucune explication, car tout cela est parfaitement logique – quand il s’agit d’élections, il est des deux côtés de la clôture.

