Gaten Matarazzo subit une quatrième opération pour CCD

La star de “Stranger Things” Gaten Matarazzo a subi sa “grande” quatrième chirurgie pour dysplasie cléidocrânienne (CCD).

L’acteur de “ Stranger Things ” – qui incarne Dustin Henderson dans la série d’horreur de science-fiction de Netflix – devrait subir sa quatrième intervention chirurgicale pour traiter la malformation congénitale, qui affecte la croissance des os et des dents.

Bien que la star de 17 ans n’ait pas révélé la nature complète de la procédure, il a écrit sur Instagram: “Chirurgie numéro 4!

“C’est un gros problème! Pour en savoir plus sur la dysplasie cléidocrânienne et comment vous pouvez aider ceux qui souffrent de la maladie, vous pouvez aller sur ccdsmiles.org.”

Le message de Gaten a été inondé de bons vœux de fans et de co-stars, y compris Millie Bobby Brown.

Elle a commenté: “Bonne chance mon amour !! en envoyant ma porte d’amour (sic)”

Matty Cardarpole a ajouté: “Vous êtes un homme super courageux et fort. De bonnes vibrations pour vous.”

Gaten a été ouvert sur son expérience avec CDC dans le passé, et a même insisté sur le fait que son personnage Dustin avait également la même condition.

En 2016, il a expliqué qu’il estimait qu’il était important de “sensibiliser à ce sujet” et d’aider les gens à se sentir en confiance.

Il a dit à l’époque: “Cela affecte votre croissance faciale, la croissance de votre crâne. Cela affecte vos dents, c’est pourquoi je n’en ai pas.

“J’ai l’impression que le mettre dans le spectacle, c’est vraiment le sensibiliser. Je veux juste le sensibiliser et faire savoir aux gens que ce n’est pas quelque chose qu’ils devraient avoir peur de montrer.”

Pendant ce temps, l’année dernière, Gaten a admis que le casting de «Stranger Things» serait satisfait de la fin de la série quand il n’y aurait «plus d’histoire» à raconter.

Il a déclaré: “Je pense que nous devrions nous arrêter chaque fois que l’histoire semble devoir être terminée.

“Je ne pense pas qu’il faille pousser une saison. S’il n’y a plus d’histoire, il n’y a plus d’histoire.”

Alors que son coéquipier Noah Schnapp a déclaré que cinq saisons seraient idéales, Finn Wolfhard n’est pas sûr que la série en ait besoin.

Il a ajouté: “Je pense que nous avons certainement besoin d’un de plus pour tout lier … Soit un ou deux de plus, c’est sûr. Au moins un de plus pour le lier.”

