Gavin Rocker s'est ouvert sur sa relation avec Esonica Veira et pourquoi il ne peut plus la respecter

Gavin Rocker et Esonica Veira sont apparus sur la saison 2 de Temptation Island pour savoir s'ils devraient franchir la prochaine étape de leur relation ou cesser de fumer.

Même si les fans avaient le plus d'espoir que Gavin et Esonica resteraient ensemble de l'un des couples, l'ancienne beauté du spectacle a quitté l'île avec quelqu'un d'autre. Dans le même temps, Gavin n'a pas établi de liens solides et voulait continuer la relation.

Gavin Rocker, Esonica Veira | Mario Perez

Apparemment, la majorité des fans ont pris le parti d'Esonica et croyaient sincèrement qu'elle avait «grandi» à partir de son expérience. Cependant, dans une exclusivité avec Showbiz Cheat Sheet, Gavin a clarifié les idées fausses, a expliqué tout ce qui s'est passé sur l'île et pourquoi sa relation avec Esonica est définitivement terminée.

Gavin Rocker et Esonica Veira avant la saison 2 de «Temptation Island»

Après avoir rencontré les Miss Virgin Islands 2017 à Atlanta, en Géorgie, lors d'un tournage, le couple est sorti depuis environ un an et demi avant d'apparaître sur la deuxième saison de Temptation Island.

Selon Gavin, ils ont eu une relation «amusante» car ils ont tous deux des personnalités «grandes et charismatiques». Pourtant, l'ancien joueur de football avait l'impression qu'Esonica s'était offensé trop facilement, était très soigné et avait des problèmes de confiance.

De plus, la beauté du spectacle a récemment 30 ans et veut se marier, mais Gavin "n'est pas super pressé pour le mariage" parce que presque tout le monde dans sa famille a divorcé, donnant au garde de sécurité "la peur de l'échec".

Par conséquent, il a emmené Esonica à Temptation Island pour lui montrer qu'elle pouvait lui faire confiance et confirmer si leur relation valait la peine d'être conservée.

Gavin Rocker et Esonica Veira ont quitté l'île séparément

Dans la villa du gars, Gavin n'avait apparemment qu'un lien avec Mia Metcalf, même s'il suçait de manière ludique les orteils de Payton Burgess. D'un autre côté, Esonica est devenue très proche de Kareem Thomas pendant son séjour sur l'île, a couché avec lui la dernière nuit et a choisi de partir avec lui, même s'ils ne se sont pas revus avant les retrouvailles.

Les fans ont félicité Esonica pour sa «croissance», mais ont affirmé que le gardien de sécurité aurait triché si les filles célibataires le poursuivaient aussi agressivement que les autres. Cependant, Gavin a exclusivement déclaré à Showbiz Cheat Sheet qu'il "avait refusé plusieurs occasions de se connecter" avec certaines femmes, dont Medinah Ali.

#TemptationIsland Si les filles étaient intéressées par Gavin comme lui, il aurait triché x2. Il en veut à Esconica d'avoir créé une connexion et de ne pas être la merde qu'il pensait être. Son ego est dans l'USIN alors que nous parlons, espérons qu'il ne se remettra jamais. pic.twitter.com/S9s409RUnL

– Lizz (@ LizzMurr56) 21 décembre 2019

Il a également dit qu'elle était intéressée par lui depuis le début, mais il n'a pas retourné la faveur parce qu'il se sentait trop «agressive» et lui a demandé un baiser de bonne nuit la première nuit.

Mais, selon Gavin, Temptation Island n'a pas mis en évidence leur lien parce que son histoire tournait autour de Rick Fleur. Même si le gardien de sécurité voulait réparer sa relation avec Esonica, il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas compatibles une fois rentrés chez eux.

Gavin Rocker a clarifié ce qui s'est passé lors de la réunion

Les fans ont salué la beauté du concours pour avoir quitté les retrouvailles après que Gavin l'ait «culpabilisée» quand il lui a demandé si elle et Kareem avaient eu des relations sexuelles. Cependant, le joueur de football a expliqué que la production l'avait obligé, ainsi que les gars, à regarder la saison entière avant les retrouvailles séparément des femmes.

Un producteur a informé Gavin qu'il verrait des choses qu'il ignorait et a demandé à Esonica si elle avait tout raconté à son homme. La beauté du spectacle a dit qu'elle l'avait fait, mais Gavin a découvert ce qui s'était réellement passé seulement une heure avant de monter sur scène et ne pouvait pas en parler à Esonica.

Par conséquent, il a affirmé qu'il était véritablement aveugle et a nié les accusations de «culpabilité». Pour ajouter l'insulte à la blessure, Gavin pense qu'Esonica a délibérément attendu qu'il n'y ait plus de vidéos de feu de joie pour coucher avec Kareem parce qu'elle pensait que cela ne serait pas filmé.

Gavin Rocker a expliqué pourquoi il ne reprendrait jamais Esonica Veira

Dans une interview exclusive avec Showbiz Cheat Sheet, Gavin a expliqué tout ce que son ex-petite amie a fait tout au long de la saison, ce qui l'a amené à cesser de la respecter.

Tout d'abord, il a affirmé qu'Esonica avait fabriqué leurs problèmes et dit aux gens que Gavin ne l'avait jamais complimentée, ne se souciait pas de sa culture, et il soupçonne qu'elle a mis un "personnage dur" pour valider ses actions sur l'île.

Selon l'agent de sécurité, il complimentait souvent Esonica, mais elle ne le croyait pas parce qu'elle participait à des concours depuis l'âge de neuf ans.

Esonica quitte Gavin pour Kareem… ça ne marche pas.

Ashley quitte Casey pour Ben… ça ne marche pas. Vous voyez une tendance ici? Peut-être que vous ne devriez pas laisser votre relation de plusieurs années à un gars que vous venez de rencontrer sur une île? ‍♂️ #TemptationIsland

– Avery Jackson (@ ajack_7) 20 décembre 2019

Gavin a également déclaré qu'elle avait "complètement inventé" l'histoire de son refus de visiter les îles Vierges et a précisé qu'elle n'y était retournée qu'une seule fois depuis qu'ils se fréquentaient, et c'était au cours des premiers mois de leur relation.

De plus, il a affirmé qu'Esonica avait «joué la victime» à la télévision et lui avait menti «pour avoir l'air haut et puissant», mais voulait être avec lui en privé. Même si la beauté du concours a avoué avoir couché avec Kareem dans un message texte après la réunion, Gavin a déclaré qu'il "ne pouvait pas respecter quelqu'un comme ça" parce qu'elle avait menti à ce sujet et était "sournoise" à ce sujet.

Il se sentait également comme une hypocrite car elle l'accusait de coucher avec d'autres filles dans la villa. Dans l'ensemble, Gavin pense qu'Esonica est «allumée devant la caméra», il n'a donc pas l'intention de la reprendre.