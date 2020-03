Geena Davis: Gagner un Oscar n’a pas changé ma carrière

2020-03-19 15:30:07

La star de ‘GLOW’ Geena Davis pense que sa victoire aux Oscars en 1989 n’a pas aidé sa carrière dans une entreprise de cinéma à prédominance masculine.

Geena Davis pense que sa victoire aux Oscars n’a rien fait pour sa carrière.

La star de cinéma de 64 ans a remporté sa première statuette en or pour la meilleure actrice dans un second rôle en 1989 pour sa performance dans “ The Accidental Tourist ” – mais elle a été déçue lorsque son exploit n’a pas été reconnu par les producteurs.

S’adressant au magazine People, elle a expliqué: “Gagner l’Oscar … vous fait vous sentir incroyable et apprécié. Mais je ne sais pas si cela change votre carrière.

“Je ne sais vraiment pas si quelqu’un m’a engagé à cause de l’Oscar après cela.”

Geena regarderait également d’autres actrices emblématiques remporter des prix convoités, pensant que cela changerait le cinéma.

Mais elle s’est vite rendu compte que cela “n’avait rien changé” pour eux non plus.

Elle se souvient: “Quand j’ai commencé, c’était une époque où chaque année aux Oscars Meryl Streep, Jessica Lange, Glenn Close et Sally Field étaient nominés pour ces films incroyables les mettant en vedette et obtenant des prix.

“J’avais entendu le concept que les femmes de plus de 40 ans ne travaillent pas, mais je pensais:” elles changent tout. C’est comme ça que ça va se passer, et je n’aurai à me soucier de rien. ” Et cela ne s’est pas avéré vrai. Cela n’a vraiment rien changé. ”

Geena pensait que son rôle dans plusieurs films axés sur l’autonomisation des femmes aiderait à changer l’industrie des femmes.

Cependant, après avoir joué dans “Thelma & Louise” en 1991, elle s’est vite rendu compte que rien ne changerait.

Elle a dit: “Mon tout prochain film était” Une ligue à eux “, où ils ont dit la même chose,” Un succès géant avec des femmes qui font du sport – nous allons voir tellement plus de films de sport féminins “, et aucun de cela s’est passé.

“Un autre film viendrait et ferait très bien l’affaire. ‘First Wives Club’ s’est vraiment bien débrouillé, et je me suis dit: ‘D’accord, eh bien, maintenant …’ Et les chiffres n’ont jamais bougé. Et en fait, le ratio d’hommes aux personnages féminins à l’écran dans les films est exactement la même depuis 1946. ”

En conséquence, l’actrice a créé le Geena Davis Institute on Gender In Media en 2004, qui recherche de meilleurs rôles pour les femmes dans les industries de la télévision et du cinéma.

Elle a ajouté: “C’est finalement arrivé. Nous venons de découvrir, à la fois que dans la télévision pour enfants et les films pour enfants, nous avons atteint la parité des sexes avec les personnages principaux – ce qui est historique, ce n’est jamais arrivé.

“Cela fait des décennies et des décennies où c’était deux contre un, et maintenant c’est égal.”

