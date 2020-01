‘Gemini Man’ a enseigné à Will Smith quelque chose de surprenant à propos de son jeune homme

Showbiz Cheat Sheet a couvert Gemini Man quand il était en salles le 11 octobre 2019 avec une critique de film et des histoires sur Will Smith, Ang Lee, Clive Owen et les artistes des effets visuels. Maintenant, le film est disponible pour regarder à la maison, et si vous avez un téléviseur 4K et un lecteur, vous pouvez même voir la version à fréquence d’images élevée. La 4K peut vraiment capturer l’effet là où il semble si clair, il ressemble plus à regarder de vraies personnes qu’à un écran. C’est tellement clair qu’il ressemble toujours à la 3D, même si vous ne portez pas de lunettes 3D.

Will Smith comme Henry dans Gemini Man | Paramount Pictures

Les fonctionnalités bonus révèlent encore plus sur Will Smith et Gemini Man que les interviews précédentes. Smith joue l’assassin de 51 ans, Henry Brogan, et son clone de 23 ans, Junior. Découvrez les conclusions auxquelles Smith est arrivé à propos de son jeune moi et ce que le film avait à l’origine en réserve pour Junior. Gemini Man est désormais disponible sur DVD, Blu-ray, 4K UHD et formats numériques.

Junior est apparu plus tôt dans «Gemini Man»

Dans Gemini Man, Henry voit pour la première fois Junior à Carthagène, en Colombie, lorsque le jeune assassin vient le tuer. S’ensuit la poursuite à moto du film. Le Blu-ray révèle maintenant que l’entrée de Junior est apparue à l’origine beaucoup plus tôt dans le film.

Will Smith comme Henry dans Gemini Man | Paramount Pictures

Les bonus incluent une ouverture alternative pour Gemini Man. L’introduction d’Henry est la même, installant son fusil de sniper pour un train à grande vitesse. Cependant, l’ouverture alternée interrompt Henry avec Junior qui met en place son propre coup en parallèle.

Le réalisateur Ang Lee a fait le bon choix pour sauver l’introduction de Junior pour le moment le plus dramatique de Gemini Man quand Henry voit son jeune moi. Ils le gardent toujours caché dans l’ouverture alternative, mais nous savons que c’est le jeune Will Smith.

Ce que Will Smith pensait de son jeune moi

Les effets visuels de Gemini Man ont créé une image de Junior basée sur des images de Will Smith quand il était un jeune acteur. Cela comprenait The Fresh Prince of Bel-Air, Bad Boys et Independence Day. Le jeune Will Smith est devenu la plus grande star de cinéma au monde. Maintenant qu’il a 51 ans, Smith revient sur ses débuts avec une nouvelle perspective.

“Il y avait presque une qualité méconnaissable à moi-même âgé de 23, 24 ans”, a déclaré Smith. «Il y avait une liberté et une insouciance.»

Ce que Will Smith dirait au Fresh Prince aujourd’hui

Dans Gemini Man, Henry peut parler à Junior et le préparer pour son avenir. La prémisse du film a amené Will Smith à réfléchir aux leçons qu’il pourrait donner à son jeune moi. C’est la conclusion à laquelle il est arrivé en jouant les deux rôles.

Will Smith en tant que junior dans Gemini Man | Paramount Pictures

“J’ai finalement répondu à la question pour moi-même en explorant l’esprit de ces deux personnages”, a déclaré Smith. “Je ne lui dirais rien. La version de 25 ans de moi-même avait tellement la tête dure qu’il n’entendrait de toute façon rien de ce que j’avais à dire. Mais la version de 25 ans de moi-même avait quelques idées vraiment solides qui ne le rendraient jamais heureux, mais ils étaient sur la bonne voie, alors je le laisserais tranquille. »