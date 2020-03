Geoffrey Paschel répond enfin à la pétition des fans pour le faire retirer de la série

Les fans de 90 Day Fiance n’ont pas été de grands supporters de Geoffrey Paschel. Et ce n’est pas pour les raisons normales des 90 jours. Il n’est pas un poisson-chat ou utilise son partenaire comme moyen d’obtenir un visa ou sort avec une femme beaucoup plus jeune que lui. C’est son passé qui a des fans dans les bras.

Depuis leur apparition dans l’émission, des informations ont été publiées selon lesquelles Paschel aurait plusieurs accusations de violence en instance. Les fans étaient tellement contrariés qu’ils ont créé une pétition pour que Paschel soit expulsé du spectacle. Il a récemment répondu à la pétition.

De quoi Geoffrey est-il accusé?

Paschel a comparu devant le tribunal en janvier et a renoncé à une mise en accusation pour ses accusations d’enlèvement, d’agression domestique, de vandalisme et d’interférence avec les appels d’urgence.

Ces accusations découlent de l’arrestation de Paschel en juin après que son ex-petite amie a affirmé qu’il l’avait maltraitée.

“Il m’a frappé / claqué la tête à plusieurs reprises dans les planchers de bois franc de ma maison”, a déclaré la femme dans une demande d’ordonnance de protection, selon Knox News.

“Il m’a traînée à travers la maison par les cheveux et a continué à jeter mon corps contre les murs et les meubles”, a-t-elle poursuivi. “Je le sais à cause du sang sur mes murs, mes meubles, etc.”

Paschel a affirmé qu’il ne pouvait pas parler des allégations pour le moment pour des raisons juridiques.

La pétition pour retirer Geoffrey Paschel de l’émission

En raison de la nature agressive de ses accusations, les fans veulent que Paschel quitte 90 Day Fiance et ont lancé une pétition pour s’assurer qu’ils obtiennent leur souhait.

“Geoffrey Paschel est sur l’émission TLC actuellement diffusée” 90 Day Fiance: Before the 90 Days “,” indique la pétition. «Cette pétition vise à le retirer de l’émission et à le faire ne plus apparaître en raison des allégations actuelles et des accusations criminelles portées contre lui. Nous souhaitons également informer les annonceurs de ce qu’ils soutiennent et espérons que vos entreprises ne défendront pas la promotion d’atrocités comme celles-ci. »

La pétition poursuit en affirmant que Pashcel a été accusé d’enlèvement, d’abus, de viol, de mise en danger des enfants, de trafic de drogue, de vol de crime, de vol et de batterie. La pétition détaille un certain nombre d’allégations horribles contre Paschel, notamment qu’il a enfermé sa femme enceinte dans une chambre d’hôtel sans nourriture ni eau et l’a forcée à livrer son bébé dans la chambre. Ces allégations n’ont pas été vérifiées.

Qu’a à dire Geoffrey Paschel?

Paschel a évidemment vu tous les commentaires réprimander son comportement et maintenant il a finalement répondu à toutes les personnes voulant qu’il soit retiré de la série.

“On m’a demandé à plusieurs reprises pourquoi je voudrais JAMAIS être dans une émission (la meilleure émission pour info) où ma vie serait mise en face de tout le monde pour être séparée, en particulier avec mon passé mouvementé”, a-t-il déclaré sur Instagram. «Eh bien, les gars, c’est MON passé. C’est ma vie. C’est MON choix. Si nous étions tous les mêmes: pensons la même chose, semblons la même chose ou agissons de la même manière, comment serait-ce boiteux? »

Il a poursuivi en disant que dans son passé, il avait l’habitude de cacher des choses, mais maintenant, il essaie de vivre ouvertement.

“Avec le chemin que j’ai choisi, il ne peut JAMAIS être inversé”, a-t-il poursuivi. «Tout sur moi est là pour que le monde puisse le voir, que ce soit vrai ou fantastique. Je ne pourrai jamais revenir en arrière, et honnêtement, je ne voudrais pas que ce soit différent. »

Il a terminé en souhaitant aux gens bonne chance dans leurs propres voyages et en faisant la publicité de 90 Day Fiance.