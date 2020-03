George Harrison a dissous 2 Beatles dans une chanson juste après avoir quitté le groupe

George Harrison était un musicien incroyablement talentueux. Il nous a tout donné, des ballades d’amour aux hymnes en passant par les confitures funk. Malgré cela, son talent musical n’a pas toujours été apprécié par ses confrères Beatles.

George a été tellement dévalué par Paul McCartney et John Lennon qu’il a brièvement quitté les Beatles. Il a canalisé cette colère dans la chanson «Wah-Wah». Bien que “Wah-Wah” semble absurde, c’est secrètement un morceau diss diss anti-Paul / anti-John.

George Harrison en a marre des Beatles

George a contribué plusieurs nouvelles chansons au groupe lors de leurs sessions de 1969 pour Get Back, l’album qui allait devenir Let It Be. L’une de ces chansons était “Something”, qui allait devenir l’un des tubes les plus populaires des Fab Four. Cependant, Paul a passé ces chansons au profit des morceaux qu’il a écrits avec John. George a dit que Paul était très difficile à gérer pendant cette période.

En 2001, George se souvenait: «À ce moment-là, Paul ne pouvait pas voir au-delà de lui-même. Il était sur une lancée, mais… dans son esprit, tout ce qui se passait autour de lui était juste là pour l’accompagner. Il n’était pas sensible à marcher sur les ego ou les sentiments des autres. ”

Les choses n’étaient pas cordiales non plus entre George et John. Le 10 janvier 1969, les deux se sont effondrés. Bien que les détails de l’argument ne soient pas connus, ils devaient être sérieux. George était tellement contrarié qu’il a apparemment quitté les Beatles. John a essayé de poursuivre la session Let It Be sans être affecté, mais il était secrètement très inquiet que George ait quitté le groupe pour de bon.

La chanson que George Harrison a écrite en réponse à Paul McCartney et John Lennon

«Wah-Wah» de George Harrison

George était l’un des grands artistes de la musique rock et comme tous les grands artistes, il a évacué ses frustrations dans son art. La colère de George a conduit à la chanson «Wah-Wah». Bien que “Wah-Wah” soit une chanson au titre étrange qui languit dans l’obscurité, elle est fascinante à la fois comme une réalisation artistique. Cela donne également un aperçu de l’état d’esprit de George alors que son groupe s’effondrait.

George était surtout connu pour ses chants folkloriques, mais il pouvait aussi faire de superbes chansons de hard rock quand il le voulait. “Wah-Wah” a un rythme de conduite digne des meilleures chansons hard rock des Beatles comme “Helter Skelter” et “Revolution”. Comme beaucoup de grandes chansons de hard rock, «Wah-Wah» a des paroles difficiles à déchiffrer.

AllMusic dit que la chanson est apparemment absurde. La chanson fait référence à plusieurs reprises à “wah-wah” dans des lignes comme “Maintenant, je n’ai plus besoin de wah-wah / Et je sais à quel point la vie peut être douce / Si je me garde libre – de wah-wah.” Cela n’a jamais expliqué ce que la «wah-wah» est censée être, mais AllMusic soutient qu’elle pourrait être interprétée comme symbolisant «tout ce dont on sent qu’il a besoin pour se débrouiller dans la vie, que ce soit une drogue, une religion, etc.»

La vraie signification de «Wah-Wah»

George a finalement commenté le sens de la piste. Il a dit que son message était “Tu me donnes un mal de tête sanglant.” Bien que cela puisse sembler absurde à première vue, «Wah-Wah» est la critique de George sur la façon dont Paul et John l’ont traité.

Certaines paroles de la chanson parlent de douleur émotionnelle: “Oh, tu ne me vois pas pleurer / Hé bébé, tu ne m’entends pas soupirer.” Si le terme «wah-wah» représente une sorte de mauvais traitement, il est facile de décoder des lignes comme «Tu m’as fait une si grande star / Être là au bon moment / Moins cher que dix sous / Wah-wah, tu m’as donné ton / Wah-wah, wah-wah. ”

George reviendrait au studio, cependant, les Fab Four se sépareraient en avril 1970. «Wah-Wah» deviendrait la première chanson écrite pour l’album solo révolutionnaire de All Things Must Pass de George. La chanson l’a mis sur la voie de sa carrière légendaire des années 1970.

