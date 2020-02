George Lucas a toujours voulu que Palpatine s’intéresse à «Star Wars»

Après des décennies de contenu Star Wars, il est sûr de dire que le méchant le plus détesté est l’empereur Palpatine. Même s’il a fait un retour controversé dans The Rise of Skywalker, ce qui a rendu les téléspectateurs les plus perplexes, c’est qu’il a créé une progéniture. En fin de compte, cependant, George Lucas prévoyait de donner à Palpatine une histoire romantique aussi.

L’acteur Ian McDiarmid en tant qu’empereur Palpatine à l’écran pendant «Star Wars: en concert», le 29 mai 2010 à Las Vegas, Nevada | Ethan Miller / .

“Star Wars: Underworld” aurait introduit l’histoire romantique de Palpatine

ScreenRant a récemment rapporté que l’idée des activités parascolaires de Palpatine n’était pas nouvelle. Dans une interview avec Polygon en 2016, le créateur de God of War, Cory Barlog, a expliqué qu’il travaillait chez Lucasfilm lorsque la série Star Wars: Underworld annulée était en production. Il a lu certains des scripts et a noté que Lucas prévoyait de montrer plus d’humanité à Palpatine. Cela a ensuite inspiré Barlog dans sa création de son personnage Kratos.

«Je me souciais de l’empereur. Ils ont fait de l’empereur une figure sympathique qui a été lésée par cette putain de femme sans cœur », a déclaré Barlog. “C’est ce gangster hardcore, et elle l’a complètement détruit en tant que personne. J’ai presque pleuré en lisant ceci. C’est l’empereur, la foudre des doigts empereur. “

Comme ScreenRant l’a également souligné, il s’agit d’une histoire romantique entièrement différente pour Palpatine de ce que les fans ont eu dans The Rise of Skywalker. Non pas que quiconque mendie dans un sens ou dans l’autre, mais l’épisode IX a introduit l’idée que Palpatine n’avait été avec une femme que dans le but narratif de produire Rey. L’idée originale de Lucas a humanisé l’empereur.

Palpatine a fait un retour très critiqué dans «Episode IX»

Comme indiqué ci-dessus, le retour de Palpatine aurait pu être une révélation intrigante. Mais il a également été très critiqué. Certains se sont plaints qu’il n’avait servi à rien; que son retour a déprécié sa mort et le sacrifice de Dark Vador dans Retour du Jedi.

Mais le réalisateur et co-scénariste J.J. Abrams a expliqué au magazine Empire qu’il avait inclus Palpatine pour rassembler les neuf films. “Si vous regardez les huit premiers films, toutes les configurations de ce que nous sommes dans IX sont bien visibles”, a-t-il déclaré

Le retour de Palpatine est venu d’un “indice” dans les préquels

Lors d’une projection du film en décembre, le co-scénariste Chris Terrio a déclaré que la «dynastie / tragédie de la famille Skywalker / Palpatine» s’était jouée à travers la préquelle et les trilogies originales, selon The Playlist. Il a noté que ramener Palpatine était un grand «clin d’œil» à sa conversation avec Anakin Skywalker dans Revenge of the Sith.

“Il s’est avéré qu’il y avait ce cadeau que George Lucas a écrit … assis là dans une scène dans l’une des préquelles”, a déclaré Terrio. Palpatine a déclaré: “Le côté obscur de la force est une voie d’accès à de nombreuses capacités, certains considèrent qu’elles ne sont pas naturelles.” Cela a fait que Terrio s’est accroché à l’idée que Palpatine pourrait vivre au-delà de la mort.

Que vous ayez aimé avoir Palpatine de retour ou non, il s’avère qu’il était censé avoir une vie amoureuse tout ce temps.