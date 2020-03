George Lucas voulait à l’origine que Ahsoka meure dans «The Clone Wars»

Ce n’est pas un secret que The Clone Wars ne serait pas la même sans Ahsoka Tano. L’ère préquelle de Star Wars a été considérablement étendue lorsque Ahsoka est entré en scène. De plus, l’émission fait un excellent travail en montrant à quel point elle est importante pour Anakin, l’Ordre et la franchise en général. Elle a ensuite occupé un poste majeur au sein de l’Alliance rebelle en tant que Fulcrum et est apparue dans Star Wars Rebels. Son avenir est également en cours, mais ce n’a pas toujours été le cas. George Lucas voulait en fait la tuer, ce qui aurait été pour le moins dévastateur.

Bo-Katan et Ahsoka Tano dans un hologramme, Saison 7 «The Clone Wars» | Lucasfilm / Disney +

Ahsoka Tano se terminait à l’origine différemment, et George Lucas voulait la tuer

Dans la saison 5, Ahsoka doit faire face à l’expérience la plus difficile qu’elle ait jamais connue, suivie d’une décision difficile. Elle a été victime d’un attentat au Temple Jedi, puis expulsée de l’Ordre Jedi sans beaucoup de preuves. Elle décide de quitter l’Ordre pour comprendre ce qu’elle veut dans la vie. Elle a également vu les vraies couleurs de l’Ordre et n’a pas l’impression qu’elle pourrait à nouveau en faire partie.

Mais à l’origine, le chemin d’Ahsoka l’aurait ramenée en tant que Padawan d’Anakin. “C’était quelque chose qui, dans la discussion originale de l’épisode, allait juste la faire rentrer dans le Jedi et en finir”, a déclaré Dave Filoni, directeur de supervision, en 2013 lorsque l’épisode a été diffusé. “Mais je pensais que nous avons l’occasion de faire quelque chose de différent.”

Sans oublier que si Ahsoka avait rejoint les Jedi, elle serait probablement morte dans l’Ordre 66, alias la purge Jedi. Mais c’est aussi exactement ce que voulait George Lucas. “Je ne pense pas que ce soit un mystère que j’ai toujours été un peu plus dans le camp” Ahsoka Lives “. Et George a été très actif dans le camp des «Ahsoka Dies», a révélé Filoni. «J’ai donc pensé que l’expulser de l’Ordre Jedi était un bon pas dans cette direction. Et nous nous tenons sur cette nouvelle frontière audacieuse pour elle. Les choses ont changé. Ce n’est pas le même personnage. ”

Le départ d’Ahsoka lui a permis de vivre, en tant que puissante porteuse de Force, mais pas vraiment en tant que Jedi. Et avec cela, continuez à apparaître dans Rebels et plus encore.

L’arc final d’Ahsoka l’a fortement impactée, elle et Anakin

Si vous regardez cette finale de la saison 5, vous pouvez voir à quel point Anakin prend du temps pour quitter Ahsoka. Il est blessé, mais vous pouvez aussi vraiment voir à quel point leur lien est devenu fort à ce stade. “Malgré leurs problèmes dans ces épisodes, Anakin et Ahsoka – à la fin de celui-ci – je pense que vous voyez aussi à quel point ils sont devenus proches”, a déclaré Ashley Eckstein, la voix d’Ahsoka dans une featurette en 2013. “Et c’est un arc énorme pour leur relation. Ils sont en harmonie. “

Mais malgré le fait qu’ils se séparent, la formation d’Ahsoka d’Anakin l’aidera à long terme. Cela ne facilite cependant pas la tâche. “Elle doit prendre des décisions qui changent vraiment sa vie”, a déclaré Eckstein. “Et toute son éducation, toute son expérience vient à la tête et elle doit faire des choix difficiles.”

Ahsoka et Maul s’affrontent en duel cette saison de «The Clone Wars» | Lucasfilm / Disney +

Lucas voulait créer Ahsoka pour rendre Anakin plus responsable

Bien que Lucas veuille finalement tuer Ahsoka, il l’a amenée à l’émission dans un but précis qu’elle a finalement rempli. “[With Ahsoka] Je voulais développer un personnage qui aiderait Anakin à s’installer. C’est un enfant sauvage après [Attack of the Clones]», A-t-il déclaré en 2008 lors de la première du film The Clone Wars. “Lui et Obi-Wan ne s’entendent pas. Nous voulions donc voir comment Anakin et Ahsoka deviennent des amis, des partenaires, une équipe. »

Leurs liens variaient entre frère et sœur, tuteur et enfant, mais ils se tenaient toujours le dos. Anakin devient visiblement plus responsable au fil des saisons, bien qu’il ait toujours son côté immature et téméraire caché dans les ailes.

Même si Lucas voulait que Ahsoka meure, on ne peut nier combien elle était devenue importante pour la franchise et pour Anakin. Pour l’instant, elle est vivante, et avec cela, elle porte leur héritage dans toutes les aventures à venir pour elle.