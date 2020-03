George R.R.Martin écrit une suite GOT pendant une épidémie de coronavirus

George R.R. Martin a assuré aux fans qu’il mettait un stylo sur papier tout en s’isolant pendant l’épidémie de coronavirus.

L’auteur reclus a pris à sa Blog mardi pour révéler qu’il a travaillé sur “The Winds of Winter”, le sixième opus de la série “A Song of Ice and Fire”, qui a commencé par “Un jeu de trônes“en 1991.

“À vrai dire, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, à écrire tous les jours”, a déclaré le joueur de 71 ans intitulé “Strange Days”. “Les choses sont assez sombres dans les Sept Royaumes … mais peut-être pas aussi sombres qu’elles peuvent le devenir ici.”

Selon de récents rapports des médias, le nombre de cas dans le monde a atteint plus de 200 000, avec un bilan de 8 000 morts. Aux États-Unis, 110 décès ont été attribués à COVID-19. Alors que Martin réside au Nouveau-Mexique, il a promis à ses partisans qu’il prend soin de lui.

“Pour ceux d’entre vous qui peuvent s’inquiéter pour moi personnellement … oui, je suis conscient que je fais partie de la population la plus vulnérable, étant donné mon âge et ma condition physique”, a expliqué Martin. “Mais je me sens bien en ce moment, et nous prenons toutes les précautions raisonnables. Je suis seul dans un endroit isolé et éloigné, assisté par un de mes collaborateurs, et je ne vais pas en ville ou voir personne.”

Il a également fait le point sur ses entreprises locales, affirmant que l’attraction artistique Meow Wolf, le cinéma, le cinéma Jean Cocteau et son organisme à but non lucratif, la Fondation Stagecoach, ont tous été temporairement fermés en raison de la pandémie.

La librairie de Martin, Beastly Books, maintiendra cependant son service de vente par correspondance opérationnel.

“Avec des quarantaines, des verrouillages et de l’isolement social au menu partout, et tous les lieux de divertissement habituels ferment leurs portes, la lecture est le meilleur moyen de passer les heures vides”, écrit-il. “Des jours étranges sont à nos portes. Aussi ancienne que je sois, je ne me souviens pas avoir vécu quelque chose comme ces dernières semaines.”

Le roman le plus récent de sa série fantastique à succès était “A Dance with Dragons”, publié en 2011. Depuis lors, la popularité du drame “Game of Thrones” de HBO a créé une nouvelle légion de fans qui réclament le prochain livre à tomber.

Alors que Martin a lutté publiquement contre le bloc de l’écrivain, il a admis l’année dernière que la fin de l’émission HBO lui avait permis de reprendre son processus créatif.

“Chaque jour, je m’asseyais pour écrire et même si je passais une bonne journée – et une bonne journée pour moi fait trois ou quatre pages – je me sentirais mal parce que je penserais:” Mon Dieu, je dois terminer le livre. Je n’ai écrit que quatre pages alors que j’aurais dû en écrire 40 “”, a-t-il déclaré. Le gardien. “Mais la fin du spectacle est libératrice, parce que je suis à mon rythme maintenant. J’ai de bons jours et de mauvais jours et le stress est bien moindre, même s’il est toujours là.”

À la fin de son blog, Martin a comparé la nouvelle norme du coronavirus à la vie dans un roman de science-fiction.

“Mais pas, hélas, le genre de roman de science-fiction dans lequel je rêvais de vivre quand j’étais enfant”, a déclaré Martin. “Celui avec les villes sur la Lune, les colonies sur Mars, les robots domestiques programmés avec les Trois Lois et les voitures volantes. Je n’ai jamais aimé les histoires de pandémie à moitié aussi bien. Restez bien, mes amis. Mieux vaut être en sécurité que désolé.”

“A Dream of Spring” sera le dernier livre de la série de Martin, après “The Winds of Winter”.

Continuez à écrire, Martin! Nous avons besoin des distractions.

