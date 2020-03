Georgia Grobler a pris la route haute quand on lui a demandé de choisir son ragoût en chef préféré

On a demandé à Georgia Grobler de Under Deck Sailing Yacht de choisir le ragoût en chef pour lequel elle préférerait travailler lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Georgia Grobler | Karolina Wojtasik / Bravo

Grobler est apparu avec le matelot de pont Parker McCown et a fait face à la question difficile lors de l’After Show. Un appelant s’est demandé ce que Grobler pensait de la façon dont le ragoût en chef Jenna MacGillivray se comparait aux ragoûts en chef Kate Chastain de Under Deck et Hannah Ferrier de Under Deck Mediterranean. L’appelant voulait également savoir avec qui Grobler préfèrerait également travailler.

Mais plutôt que de tenter la question et de faire un choix, Grobler a pris la route haute et a dit qu’elle n’allait pas répondre à la question.

McCown savait que c’était une question dangereuse à laquelle répondre

McCown a ri parce qu’il savait que la question était beaucoup trop difficile à répondre. “Par respect, je ne vais pas faire ça, je suis désolé”, a répondu Grobler. “Je suis sûr que vous êtes merveilleux, mais ce n’est vraiment juste pour aucun d’entre eux.”

Cohen a convenu que Grobler a pris la route haute avec la question. “Bonne réponse bébé”, a déclaré McCown avec soutien. Cohen voulait savoir si Grobler travaillait sur beaucoup de bateaux. Lorsque Grobler a commencé la série, elle a révélé qu’elle était assez verte et avait été le seul ragoût dans le passé.

«J’étais seule ragoût et pont sur mon premier bateau», a-t-elle déclaré. «C’était comme un 30 mètres. Mais je veux dire, comme aussi, même si je travaille et gère l’intérieur par moi-même, cela ne signifie pas que je suis insensible aux sentiments des gens. Ce n’est pas que tout le monde comprend, mais vous savez. »

Certains fans ont comparé MacGillivray à Chastain pendant l’épisode

Les «bros» de Long Island ont certainement donné à l’équipage une course pour leur argent avec un certain comportement de couverture contre le harcèlement. Un invité a ramassé le deuxième ragoût Madison Stalker et a continué de la soulever de haut en bas malgré qu’elle lui ait demandé de la rabaisser. Les invités ont également fait des commentaires sexuellement explicites envers Stalker.

Stew Simone Mashile de ci-dessous Deck a également été harcelé par un invité la saison dernière. Un invité masculin principal a poursuivi Mashile pendant la majeure partie de la charte, faisant des commentaires inappropriés et la mettant clairement dans une position inconfortable. Chastain a finalement déplacé Mashile dans la buanderie pour l’éloigner de l’invité sans incident.

Un spectateur s’est demandé pourquoi MacGillivray n’avait pas fait quelque chose de similaire alors qu’il était clair que les invités poussaient leur chance avec Stalker. «Si Kate avait été ragoût en chef ici, elle aurait mis Madison dans la lessive ou quelque part loin pour s’ébattre sur Lenny. Cette agression était injustifiée », a tweeté un téléspectateur. Malheureusement, MacGillivray n’était pas au courant de ce comportement avant la diffusion de l’épisode. “Si j’avais su avant de visionner cet épisode, les choses auraient été différentes”, a répondu MacGillivray.

Un autre téléspectateur a demandé: «Est-il normal d’être harcelé sexuellement par des invités charter?» MacGillivray a répondu qu’elle aurait mis fin au comportement si elle ou le capitaine Glenn Shephard avaient su ce qui s’était passé. «Cela m’est définitivement arrivé et évidemment @_TheMadStalker. Les gens pensent qu’ils paient, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Si Glenn et moi avions connu la situation, nous l’aurions gérée rapidement. Pas acceptable.”

Les invités sont de retour la semaine prochaine lorsque le voilier sous le pont sera diffusé lundi soir à 21 h. / 20 h central sur Bravo.