Georgina Chapman romançant Adrien Brody

Georgina Chapman aurait une relation amoureuse avec Adrien Brody, près de trois ans après sa séparation de son ex-mari, le producteur disgracié Harvey Weinstein.

Le fondateur de Marchesa aurait conclu une romance avec l’acteur de 46 ans, près de trois ans après sa séparation de son ex-mari Harvey Weinstein en 2017 après avoir été accusé par de nombreuses femmes de harcèlement sexuel.

Le magazine People a confirmé la romance du couple mercredi (26.02.20), mais la paire est liée depuis plusieurs mois.

La nouvelle survient après que Weinstein a été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré lors de son procès à Manhattan, où il était jugé pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle.

Weinstein sera condamné le 11 mars et restera jusque-là en prison à Rikers Island.

Georgina a parlé publiquement pour la dernière fois de son ex-mari en 2018, lorsqu’elle a dit qu’elle avait besoin d’une thérapie pour l’aider à gérer le scandale, qui a vu plus de 80 femmes accuser Weinstein d’avoir agi de manière inappropriée au cours des 30 dernières années.

Elle a dit: “Au début, je ne pouvais pas [have therapy], parce que j’étais trop choqué. Et je sentais que je ne le méritais pas. Et puis j’ai réalisé: c’est arrivé. Je dois le posséder. Je dois avancer. Il y avait une partie de moi qui était terriblement naïve – clairement, tellement naïve. J’ai des moments de rage, j’ai des moments de confusion, j’ai des moments d’incrédulité! ”

Révélant à quel point elle a eu peur de quitter sa maison à cause du comportement du magnat du cinéma, elle a ajouté: “J’étais tellement humiliée et tellement brisée … que … je ne pensais pas que c’était respectueux de sortir … pensé: «Qui suis-je pour parader avec tout cela?» C’est encore tellement, très brut. Je montais les escaliers l’autre jour et je me suis arrêté; c’était comme si tout l’air avait été expulsé de mes poumons. ”

Georgina a annoncé qu’elle quittait Weinstein peu de temps après l’éclatement du scandale en 2017, lorsqu’elle a déclaré qu’elle devait prendre la bonne décision pour les deux enfants qu’elle a avec le magnat du cinéma de 67 ans, India, neuf ans, et Dashiell, six ans.

Elle a dit: “Mon cœur se brise pour toutes les femmes qui ont souffert énormément à cause de ces actions impardonnables. J’ai choisi de quitter mon mari. Prendre soin de mes jeunes enfants est ma première priorité et je demande aux médias la confidentialité à ce moment. “

