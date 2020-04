«Giada à la maison»: qui est tante Raffy?

Si vous avez déjà regardé Giada at Home de Food Network, vous avez peut-être vu la tante Raffy du célèbre chef faire quelques apparitions.

Giada De Laurentiis | Neilson Barnard / . pour NYCWFF

Tante Raffy a joué un rôle important dans la vie de Giada De Laurentiis et a une vie assez intéressante.

Tante Raffy est vraiment la tante de Giada De Laurentiis

Raffaella (Raffy) De Laurentiis est la sœur de la mère de Giada, Veronica. Le père de Raffy et Veronica était le producteur hollywoodien Dino De Laurentiis, célèbre pour ses films King King, Barbarella et Hannibal.

Comme son père, Raffy est également une productrice de films accomplie, avec des films tels que Conan le Barbare, Conan le Destructeur, Dune, Prancer, Dragon: The Bruce Lee Story, tous les films de la série Dragonheart, The Forbidden Kingdom et Kull the Conqueror sous sa ceinture.

En grandissant, Giada était en admiration devant sa tante et son intrépidité à poursuivre ses rêves de productrice de films.

«J’ai vu beaucoup de femmes de ma famille ne pas avoir beaucoup d’indépendance», a déclaré Giada à Parade en 2014. «Elle s’est fait une vraie carrière et c’était très séduisant. J’ai pensé: «C’est le genre de femme que je veux être.» »

La famille De Laurentiis est originaire de Rome, Italie

La mère d’un enfant de 49 ans est une citoyenne romaine. Elle y est née et y a vécu jusqu’à l’âge de six ans, alors quand elle et sa famille sont arrivées aux États-Unis, il lui a fallu un certain temps pour s’acclimater à un nouveau pays avec de nouvelles personnes et une nouvelle langue.

Dino De Laurentiis

Elle a parlé à Parade d’être nouvelle dans ce pays et de se sentir «étrangère».

«J’avais un nom différent», dit-elle. «J’ai apporté des sandwiches spaghetti bolognaise et Nutella pour le déjeuner scolaire. Les gens me ridiculisaient pour ça, alors j’ai passé beaucoup de temps seul ou manger avec des professeurs. »

Sa famille a déménagé parce que son célèbre grand-père, le producteur de films Dino De Laurentiis, a déménagé. Si le patriarche est allé en Amérique, ils l’ont tous fait, comme elle l’a dit à L’Italo-Americano.

«J’ai déménagé en Amérique à l’âge de six ans. Ma famille ferait ce que mon grand-père a dit: il est parti et nous sommes donc tous allés avec lui. »

Tante Raffy a aidé Giada à trouver son appel et à rester fidèle à elle-même

Une fois complètement immergée dans la culture américaine, Giada a découvert qu’elle était devenue très americana. Mais sa tante Raffy l’a ramenée au centre.

“Elle est devenue totalement américaine”, a déclaré Raffy à Parade. «Je devais la bousculer pour réapprendre l’italien lorsqu’elle a commencé sa carrière, car elle ne pouvait pas cuisiner l’italien sans le parler – ou le mal parler, ce qui est encore pire.»

Et bien plus que de lui rappeler ses racines, Raffy a également inculqué à Giada sa passion pour la nourriture et la cuisine. Elle a appris à Giada à cuisiner et l’aide à trouver et à développer ses recettes pour ses émissions et livres de cuisine du Food Network.

«J’ai appris la tradition de mon grand-père», a expliqué Giada à Shape, «qui a grandi en vendant des pâtes à Naples; la simplicité de ma mère, qui avait quatre enfants et devait dîner rapidement sur la table tous les soirs; et la créativité de ma tante, qui est mon âme sœur de cuisine. ”

“[Raffy] trouve les recettes et nous les peaufinons. C’est ce que nous faisons depuis que je suis enfant. ”

Lire la suite: Les incontournables Giada De Laurentiis garde toujours dans son réfrigérateur