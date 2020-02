Gibbs verra-t-il sa fierté cette saison?

Si vous regardez NCIS: New Orleans Season 6, vous connaissez déjà la liste des problèmes de Dwayne Pride (Scott Bakula). En tant que responsable de l’équipe satellite NOLA, c’est le travail de Pride de diriger son équipe et de donner les exemples pour lesquels ils vont suivre. Après tout ce qu’il a traversé au cours des deux dernières saisons, y a-t-il une chance que Leroy Jethro Gibbs de Mark Harmon – du vaisseau mère NCIS – apparaisse pour vérifier son ami?

La saison 6 de «NCIS: La Nouvelle-Orléans» teste Dwayne Pride en grand

Mark Harmon comme agent spécial Leroy Jethro Gibbs et Scott Bakula comme agent spécial Dwayne Pride | Évitez Bolen / CBS via .

Dwayne Pride ne peut-il pas faire une pause? NCIS: La Nouvelle-Orléans Saison 5 a tué le père de Pride, Cassius, Pride a été kidnappé et drogué avec des LSD, et a quand même réussi à rejoindre son équipe en un seul morceau. À peine.

À l’époque, Pride avait des hallucinations de The Angel of Death (Amy Rutberg) alors que son état émotionnel déclinait. Maintenant qu’il est en train d’halluciner à propos d’un homme en costume rouge – après avoir tué et tué le chef du culte, Eddie Barrett (Eddie Cahill) – beaucoup pensent que Pride est au bord d’une autre panne.

2018 était le dernier que Gibbs (Harmon) soit apparu sur NCIS: New Orleans via webcam. L’orgueil avait été abattu et était censé être en voie de guérison. L’agent spécial Christopher LaSalle (Lucas Black) a révélé que Pride n’allait pas trop bien dans sa récupération.

Après une brève mise à jour sur Leon Vance précédemment kidnappé, Gibbs a rassuré LaSalle que Pride s’en sortirait et a exhorté LaSalle à utiliser cette peur et cette colère pour attraper le suspect. À l’époque, c’était Amelia Parsons – une tueur à gages engagée par le procureur général adjoint Eric Barlow pour tuer Pride.

Les fans du spin-off de NCIS ont adoré voir Gibbs croisé dans le monde de Pride. Bien que le début de la parenté n’ait jamais été montré ou exploré, beaucoup veulent plus de Gibbs et Pride ensemble.

«NCIS: New Orleans» a commencé par un pilote de porte dérobée via «NCIS»

Ce camée de la saison 5 n’est pas la première fois que Gibbs se connecte à son copain, Pride. Au cours des années précédentes, Harmon est intervenu dans l’épisode de 2017 «Pandora’s Box: Part II. Au total, le croisement Gibbs et Pride s’est produit quatre fois au total depuis le pilote de porte dérobée NCIS du spin-off NOLA en 2014.

La représentation de Dwayne Pride par Bakula s’est si bien déroulée, Harmon, qui produit le NCIS: New Orleans, a développé le spin-off avec un collègue du NCIS, [the late] Gary Glasberg.

Harmon faisait également partie du pilote de porte dérobée pour le spin-off Chris O’Donnell et LL Cool J, NCIS: Los Angeles, mais n’a pas eu de camée depuis.

Gibbs vérifiera-t-il son ami, Pride?

Saison 6 de NCIS: la Nouvelle-Orléans vient peut-être[JesuisremontéaprèssalonguepausemaisGibbsad’autantplusderaisondes’enregistrerAvecl’étatémotionneletmentaldePridequis’effondresesinsomniesetseshallucinations-sansparlerduSSPTnonrésoludesonenlèvementetdesadrogue-Prideabesoind’unétrangerpourleremettresurpied[ickedbackupafteritslongfallhiatusbutthere’sallthemorereasonGibbsshouldcheck-inWithPride’semotionalandmentalstatefallingaparthisinsomniaandhallucinations— nottomentionunresolvedPTSDfromhiskidnappinganddrugging—Prideneedsanoutsidertosethimstraight

Jusqu’à présent, peu de gens ont remarqué le prix de tout cela sur Pride, et il aime ça. Si LaSalle était toujours là, il aurait probablement appelé «King». Malheureusement, la mort de LaSalle est une autre chose qui pèse sur le leader de NOLA.

On ne sait pas si Harmon’s Gibbs prévoit de revisiter Bakula’s Pride via webcam ou en personne pour le moment, mais les fans l’espèrent.

Je suis presque étonné de voir Mark Harmon et Scott Bakula faire équipe. #NCIS », a déclaré ce fan. «Mark Harmon ET Scott Bakula? Boy #NCIS, tu sais comment attirer l’attention d’une fille », a tweeté un autre. «Mark Harmon et Scott Bakula dans le même épisode? Hubba hubba. #NCIS », avait déjà déclaré ce fan excité.

Le fait est que, plus de Gibbs et de fierté, plus souvent, et les notes vont probablement monter en flèche pour la franchise. Jusque-là, profitez-en sur des nuits séparées. Alors que NCIS reste à son apogée, la spin-off de NOLA est passée à un nouveau jour.

NCIS: La Nouvelle-Orléans diffusée le dimanche à 22 h sur CBS.