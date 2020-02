Gigi Hadid a dit qu’elle n’avait pas de corps de piste lorsqu’elle a commencé à modéliser

Gigi Hadid est l’un des modèles les mieux payés au monde, ce qui est impressionnant étant donné qu’elle a fait ses débuts sur la piste il y a un peu plus de cinq ans.

La créatrice de mode française Jean Paul Gaultier a été la première à lancer la jeune femme de 24 ans à Paris, ce qu’elle prétend que peu auraient fait à l’époque compte tenu des commentaires qu’elle recevait sur son corps.

“Il a été le premier créateur à me laisser marcher sur une piste à Paris, c’était lors de son dernier défilé de prêt-à-porter”, a expliqué Hadid à i-D pour le magazine. Problème d’icônes et d’idoles. “Au moment où je commençais encore ma carrière, je sortais du lycée, j’avais toujours mon corps de volley-ball. C’était un corps que j’aimais. Je savais à quel point je travaillais dur pour avoir ces muscles, pour être courbé à ces endroits – ça me manque un peu maintenant. À l’époque, les gens étaient durs avec moi et essayaient de dire que je n’avais pas de corps de piste. “

“Donc pour Jean Paul de m’avoir à son dernier défilé de prêt-à-porter en 2015 – non seulement pour m’avoir, mais aussi pour me mettre dans une tenue qui ne couvrait pas grand chose … genre, il y avait quand même des stylistes ou des designers de l’époque qui me mettaient dans leurs défilés, mais qui me mettaient dans quelque chose qui couvrait vraiment mon corps “, a-t-elle poursuivi. “Et donc pour lui de me faire sentir comme s’il voulait que je brille de cette façon, cela signifiait vraiment beaucoup pour moi en tant que jeune mannequin. Et je sais qu’il a fait cela pour beaucoup de gens.”

Le mois dernier, le créateur emblématique a annoncé sa retraite avec son défilé de mode printemps 2020. Dans un moment de cercle complet, Gigi participa.

Mais avant même que Gaultier ne prenne sa chance sur la fille athlète du promoteur immobilier millionnaire Mohamed Hadid, il y avait quelqu’un d’autre qui préparait le terrain pour sa confiance. Gigi dit à sa maman, Yolanda Hadid, qui s’est modelée à l’époque, lui a en fait donné sa première chance réelle de réussir.

“Et ce n’était pas seulement dans l’industrie – elle m’a toujours permis d’être créatif en grandissant, elle a eu un impact si positif et m’a toujours encouragée à m’exprimer de quelque manière que ce soit, que ce soit cuisiner, dessiner, essayer d’apprendre comment de coudre ou de me laisser utiliser et casser ses caméras “, a expliqué Gigi, ajoutant que sa liste de mentors s’est allongée depuis. “Mais je pense qu’en vieillissant dans ma carrière, je dirais Carine Roitfeld et Stephen Gan. Je les appelle mes parrains de fées de la mode. Ensuite, il y a mon manager Luiz. Tommy Hilfiger me donnant quatre saisons d’une collection était fou. Mettre ce genre de confiance en quelqu’un – cela m’a donné tellement confiance en moi et cela signifiait tellement pour moi. “

Bien qu’elle soit passionnée par ce qu’elle fait, elle ne se fait pas de pigeon. Elle voudra peut-être explorer d’autres aspects de l’industrie, changer d’industrie et / ou se concentrer sur les enfants.

“Je pense qu’en vieillissant … enfin un jour, je fonderai une famille et je ne sais pas si je serai toujours mannequin. J’aime le côté créatif de la mode, c’est tellement épanouissant”, a-t-elle déclaré. “Les gens avec qui je travaille me rendent si heureux, j’ai tellement de chance d’être avec eux. Mais qui sait? Peut-être que je vais faire de la cuisine à plein temps!”

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle cuisinait pour que les gens les rendent heureux, le mannequin a répondu: “Cela dépend de la personne. Ma chose préférée à faire est de dire:” Quel est votre plat préféré? Quel est votre plat préféré? ” Et je vais essayer de le faire, même si je ne l’ai jamais fait auparavant. J’adore ce petit défi. C’est ma question préférée à poser aux gens parce qu’elle révèle quelque chose à propos de cette personne, c’est tout ce qui les rend chaleureux. “

Quant à ce qui la fait se sentir au chaud, Gigi a dit que chaque fois qu’elle arrive à créer “avec et pour d’autres personnes”.

“Ces moments vraiment spéciaux au travail où vous vous dites” Wow, c’est pourquoi j’ai fait ce travail. ” Je pense que c’est le même sentiment que je ressens quand je suis assis avec des amis, que je peins ou que je fais dîner aux gens que j’aime “, a-t-elle déclaré. “Je pense juste faire quelque chose pour les autres et rendre les autres heureux. C’est vraiment amusant et j’essaie de créer de petits moments comme ça dans ma vie tout le temps.”

Pour lire le profil complet de Hadid sur Vice, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Kylie Jenner, J.Lo, Miley Cyrus et d’autres vedettes ont présenté le spectacle AW20 de Tom Ford