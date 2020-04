Gigi Hadid ayant une petite fille?

2020-04-29 20:00:07

Gigi Hadid aurait une petite fille avec son petit ami Zayn Malik, après qu’il a été rapporté plus tôt cette semaine qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Gigi Hadid attendrait une petite fille.

Mardi (28.04.20), le mannequin de 25 ans attendait son premier enfant avec son petit ami Zayn Malik, et il a maintenant été annoncé que leur arrivée imminente serait une fille.

Selon TMZ, des sources familiales ont confirmé que le couple deviendrait les fiers parents d’une fille, après que Gigi ait récemment passé une analyse pour déterminer le sexe de son bébé à naître.

Les femmes enceintes peuvent généralement découvrir le sexe de leur bébé entre 16 et 20 semaines, et elle pense que Gigi est actuellement enceinte de 20 semaines.

Au moment de la rédaction du présent rapport, ni Gigi ni Zayn, 28 ans, n’avaient parlé publiquement des rumeurs de grossesse, mais une source a déclaré cette semaine qu’elles étaient “très excitées”.

L’initié a déclaré: “Gigi et Zayn attendent leur premier enfant ensemble et le couple est très excité! Gigi a gardé le secret près de sa famille et de ses amis pendant un certain temps, car elle n’est que de quelques mois. Une fois Gigi et Zayn revenus ensemble à la fin de l’année dernière, c’était comme s’ils n’avaient jamais raté un rythme et savaient ce qu’ils avaient de spécial. Le couple et leurs familles sont ravis. ”

Pendant ce temps, Gigi avait déjà fait allusion à la possibilité de fonder une famille avec l’ancienne star de One Direction, alors qu’elle disait qu’elle attend son avenir en dehors du mannequinat.

Elle a dit: “Je pense qu’en vieillissant … enfin un jour je fonderai une famille et je ne sais pas si je serai toujours mannequin. J’aime le côté créatif de la mode, c’est tellement épanouissant. Les gens Je travaille avec moi si heureux, j’ai tellement de chance d’être avec eux. Mais qui sait? Peut-être que je vais me mettre à plein temps en cuisine! “

